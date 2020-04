Covid19, vanno rigorosamente rispettate le regole che sono state impartite

da Filippo Mario Stirati (sindaco di Gubbio)

Voglio ribadire per l’ennesima volta a tutta la popolazione eugubina che vanno rigorosamente rispettate le regole che sono state impartite per evitare la diffusione del contagio da coronavirus.

C’è una larga maggioranza di persone che in maniera disciplinata sta rispettando tutte le prescrizioni. Bisogna evitare che una minoranza, piuttosto che furba,in realtà superficiale e irresponsabile, danneggiando se stessa ma anche gli altri, continui a comportarsi in maniera sbagliata.

Anche stamattina i nostri vigili urbani hanno comminato delle sanzioni, effettuato dei verbali. Le forze dell’ordine sanno che devono far rispettare in maniera tassativa tutto ciò che è stato determinato in questo periodo. Se vogliamo contenere il contagio ed evitare che la nostra città diventi la prima in umbria per i numeri di casi da coronavirus, occorre che tutti rispettino quanto stabilito dai provvedimenti in corso. Lo dobbiamo fare per il bene di tutta la nostra comunità.