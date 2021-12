Gubbio, emanata ordinanza per rimuovere la gru in via Leonardo da Vinci

E’ stata emanata un’ordinanza sindacale per lo smontaggio e la rimozione della gru del cantiere della ditta Gold in via Leonardo da Vinci. Il provvedimento arriva all’indomani di una serie di ordinanze emesse nel tempo (nel 2018, nel 2019, nel 2021) nelle quali veniva chiesto alla ditta di porre in atto tutte le azioni volte ad eliminare nel cantiere sia ogni possibile elemento di pericolo sia il ristagno delle acque.

Fonte: Ufficio Stampa

Comune di Gubbio

A metà dicembre la ASL Umbria 1 ha avvertito l’amministrazione comunale del fatto che la ditta non ha prodotto la documentazione attestante la verifica completa dello stato della struttura della gru con relativa relazione a firma di tecnico competente qualificato, né sono arrivate al Dipartimento di prevenzione comunicazioni in merito ai trattamenti di disinfestazione contro la zanzara tigre o allontanamento di qualsiasi prolungata raccolta d’acqua.

Considerato anche che dalla nota di ASL non emerge con assoluta certezza lo stato di stabilità e sicurezza della struttura ed evidenziata la necessità della messa in sicurezza dell’area, l’ordinanza ora emessa ha lo scopo di provvedere a eliminare tutte le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, trattandosi di un’area interessata da considerevole traffico, da numerose abitazioni e da attività commerciali.

“Essendo dovere primario dell’amministrazione comunale salvaguardare il decoro, l’igiene, la cura e la manutenzione e provvedere a eliminare tutte le condizioni di pericolo per la incolumità pubblica – si legge nell’ordinanza – si ordina di procedere entro 30 giorni allo smontaggio e alla rimozione con posizione di riposo a terra della gru sita nel cantiere di Via Giotto Via Leonardo da Vinci”.