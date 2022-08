Search for: Search Button

Trofeo Fagioli, le principali modifiche alla circolazione

Contestualmente allo svolgimento del Trofeo Luigi Fagioli, la corsa automobilistica di velocità in salita in programma nel prossimo fine settimana, ossia dal 26 al 28 Agosto, sono previste una serie di modifiche alla circolazione.

In particolare:

L’ingresso e l’uscita dal parcheggio dell’Ex Seminario saranno consentiti solo con direzione Largo della Pentapoli-Via Tifernate nei seguenti giorni: Venerdì 26 agosto 2022 per l’intera giornata; Sabato 27 agosto 2022 fino alle ore 8.30 e in serata a partire dal termine delle prove di ricognizione; Domenica 28 agosto 2022 fino alle ore 8.00 e in serata a partire dal termine della manifestazione;

L’apertura al transito veicolare della strada di Sant’Ubaldo per accedere al Monte Ingino è prevista dalle ore 06:00 di sabato 27 agosto 2022 alle ore 20:00 di Domenica 28 agosto 2022;

Apertura al transito veicolare di Via Cavour, in sostituzione dell’accesso da Porta Castello, dalle ore 06:00 alle ore 18.00 di sabato 27 agosto 2022 e dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di domenica 28 agosto 2022, con conseguente sospensione dell’ordinanza di chiusura di Via Cavour;

Divieto di sosta con rimozione dalle ore 07:00 del 26.08.2022 alle 24.00 del 28.08.2022 in Via Edison a eccezione dei veicoli partecipanti alla manifestazione;

Divieto di sosta con rimozione dalle ore 06:00 del 26.08.2022 alle ore 24.00 del 28.08.2022 ad esclusione delle auto da gara, per la sosta delle vetture da competizione, relativi camion, carri attrezzi e mezzi di assistenza dei camion e dei carrelli addetti al trasporto delle vetture da gara nei seguenti spazi:

Parcheggio del Teatro Romano;

Viale del Teatro Romano;

Parcheggio interno dell’ex Ospedale Civile;

Un tratto del parcheggio dell’ex Seminario Vescovile (area adibita a parcheggio nel tratto che va dall’ingresso da Via del Teatro Romano all’esercizio commerciale – passaggio pubblico per Piazza Bosone);

Viale Paruccini, tratto compreso tra Viale del Teatro Romano e Via Leonardo da Vinci;

Piazzale Leonardo da Vinci (Tennis)

Via Bergson;

Via Edison;

Via di Borgo Santa Lucia: da Largo della Pentapoli a Via Bonarelli;

Via Bonarelli da Porta Castello a Porta Metauro;

Via Giove Pennino fino alla linea di partenza della gara;

Tratto di Borgo Damiani da Porta Metauro alla linea di partenza della gara;

Piazza Empedocle, Via del Perilasio (parcheggio ex Sip), Via Rousseau (tratto compreso fra Via Corta e Viale Paruccini), Via Epicuro e Via Alcuino da York;

Divieto di transito dalle ore 07:00 di venerdì 26 agosto 2022 alle ore 24:00 di Domenica 28 agosto 2022 con l’esclusione dei veicoli e vetture partecipanti alla gara che esporranno apposito PASS o AUTORIZZAZIONE nel Viale del Teatro Romano, nel Viale Paruccini tratto compreso fra Viale del Teatro Romano e Via Leonardo Da Vinci, in Via Tifernate da Largo della Pentapoli all’intersezione con Via Platone; in Via del Perilasio, in Via A. da York

Divieto di circolazione da Largo della Pentapoli – direzione Porta Metauro a Madonna della Cima – per consentire il deflusso di tutte le vetture da gara che scendono dal percorso di gara e sono dirette alla propria area di assistenza assegnata, nei seguenti giorni e orari:

Sabato 27 agosto 2022 dalle ore 18.00 circa e in ogni caso fino a che le vetture da gara non sono tutte scese dal percorso di gara e sono in sosta presso i rispettivi Parchi Assistenza

Domenica 28 agosto 2022 dalle ore 18.00 circa e in ogni caso fino a che le vetture da gara non sono tutte scese dal percorso di gara e sono in sosta presso i rispettivi Parchi Assistenza;

La riapertura al traffico veicolare del percorso di gara nei giorni di sabato 27 e domenica 28 agosto 2022 avverrà nell’intervallo tra la prima e la seconda manche di gara, qualora la direzione di gara ne garantisca la riapertura in sicurezza.

Il percorso del servizio navetta, a disposizione gratuitamente per cittadini e visitatori dalle ore 9.30 alle ore 20.00, nei giorni 26, 27 e 28 agosto 2022 seguirà il seguente itinerario:

P.za 40 Martiri (Capolinea) – Via B. Buozzi – Via B. Ubaldi – Viale L. da Vinci (altezza parcheggio piscina) – Via Bottagnone (parcheggio Ist. Tecnico Sperimentale e parcheggio area sosta camper) – Viale Paruccini (parcheggio impianto ciclabile polivalente “Le Querce”) – Via B. Ubaldi (parcheggio Centro Commerciale “Le Mura” e parcheggio Centro Direzionale Prato) – Via Perugina direzione Sud – Via Frate Lupo – Via della Vittorina – Viale della Rimembranza – Fermata zona Porta Vittoria – P.za 40 Martiri (Capolinea).