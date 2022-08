Search for: Search Button

I Westfalia a San Venanzo per Suoni Controvento

Grande attesa a Trevi per la tappa umbra di “Tutto l’Universo tour” di Giovanni Truppi che venerdì 26 agosto alle 19 arriverà sul palco di Villa Fabri a Trevi nell’ambito del cartellone della sesta edizione di Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da Aucma con il sostegno della Regione Umbria, della Fondazione Perugia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e di Sviluppumbria.

Il programma proseguirà poi sabato 27 agosto alle 9 sul monte Serano con “Libri in cammino” che vedrà protagonista Piergiorgio Pulixi, scrittore di romanzi noir che presenterà il suo ultimo lavoro “Per colpa mia”. Partenza da piazza Garibaldi per il percorso ad anello: Trevi – Santa Maria in Valle – Coste San Paolo – Sant’Arcangelo – Trevi. Distanza 15 chilometri, 400 metri dislivello positivo e 400 metri dislivello negativo, difficoltà media. Prenotazioni: 3387613662. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Trevi e In&OutdoorUmbria.

Il libro – A volte l’unico modo per voltare pagina è andare via. È quello che si rassegna a fare la vicecommissaria Giulia Riva, decisa a chiudere una storia clandestina con un superiore che le procura soltanto dolore. Ha appena chiesto il trasferimento, che al commissariato di Cagliari si presenta Elisa, nove anni e una richiesta che raggela: ritrovare la mamma scomparsa. Giulia non può tirarsi indietro, anche se Virginia Piras era una moglie e una madre serena, e dunque per sparire così probabilmente è stata uccisa. Ma da chi? E perché? Tutti sembrano essersi dimenticati di lei, compreso l’ispettore Flavio Caruso, il partner e mentore di Giulia, a cui l’indagine è affidata. Caruso però non è più il poliziotto di un tempo, e Giulia capisce che potrebbe aver commesso errori fatali. Così si fa assegnare il caso, nella speranza di risolverlo ed evitare una possibile onta al suo partner. Non immagina che la ricerca la spingerà a interrogarsi anche sui propri errori passati: perché il cuore ha due lati, uno con cui si ama e uno con cui si odia.

Alle 16 delitto nel borgo con Roompicapo in piazza del Teatro a Trevi: un misterioso delitto ha colpito proprio il cuore della comunità, chi può esser stato così crudele da aver ucciso Don Nicola? Troverete gli scossi abitanti da interrogare disseminati per le vie del borgo. Prenotazioni: 329 5758765 – 392 5245864. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Trevi e Roompicapo.

Alle 16.30 appuntamento all’ingresso del parco dei Sette frati dove partirà la passeggiata letteraria in compagnia di Davide Longo che, lungo il percorso, dialogherà con Giannermete Romani sul suo libro “La vita paga il sabato”. La camminata letteraria si snoderà dentro fitte foreste per arrivare alle praterie del monte Piatto dove si apre un vasto panorama che abbraccia il lago di Corbara, i monti e i borghi dell’orvietano. Prenotazioni: 347 1148395. Evento in collaborazione con il Comune di San Venanzo e associazione L’Olivo e la Ginestra.

Il libro – Un produttore cinematografico, fratello di un potente ex ministro democristiano, viene trovato morto dentro la sua Jaguar, abbandonata in una sperduta valle alpina. Sua moglie, un’ex attrice che ha fatto innamorare un’intera generazione, è scomparsa. Incaricato delle indagini, il commissario Arcadipane deve lasciare la sua Torino e trasferirsi temporaneamente a Clot, un grumo di case sorvegliate da una diga che serra la valle come un cappio. Ad attenderlo, gente diffidente e spigolosa e un rebus da far scoppiare la testa. Troppo complicato per non chiamare in aiuto il vecchio amico e mentore Corso Bramard e l’indisciplinata quanto indispensabile agente Isa Mancini, entrambi alle prese con un momento difficile della propria vita. Per arrivare alla verità sarà necessario scavare tra antichi segreti e nuovi egoismi, districando una trama tessuta a piú mani. Fino alla scoperta che per tutti, o quasi, la vita paga il sabato.

A chiudere la giornata alle 21 al parco dei Sette Frati saranno i Westfalia con una tappa del loro “We Are Not Just At Playing… in tour”. Soul, musica nera, acid-jazz sono gli ingredienti della band nata dall’incontro di Vincenzo Destradis, David Paulis e Jacopo Moschetto e del batterista Enrico Truzzi, che, dopo anni di gavetta sui palchi bolognesi, approdano a X Factor arrivando tra i 12 finalisti dei live. Durante il talent quale hanno registrato e pubblicato il singolo “Goblin”. Lo scorso 18 marzo è uscito “Sunset Kids”, primo singolo estratto dell’ep “We’re not just good at playing”, uscito il 6 maggio.

Ingresso libero per l’evento realizzato in collaborazione con il Comune di San Venanzo.