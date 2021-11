Gubbio, via del Bottagnone, al via i lavori di asfaltatura

Stanno per concludersi i lavori interni all’ambito Piano Attuativo n. 32 per quanto riguarda le opere di urbanizzazione definite. Ad annunciarlo è il vicesindaco Alessia Tasso, che spiega: “Grazie alla disponibilità dei lottizzanti e di concerto con il Geom. Roberto Diamantini, in qualità di tecnico del piano stesso, potrà essere sistemata anche via del Bottagnone, a cura e spese degli stessi lottizzanti, così da poter rendere uniforme il tratto della lottizzazione alla viabilità esistente”.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Gubbio

I lavori di asfaltatura del tratto di via del Bottagnone saranno eseguiti dall’impresa “Tognoloni Costruzione srl”, la stessa esecutrice delle opere di urbanizzazione. “La via, oggetto di continui passaggi di automobili vista anche la presenza del cantiere e di numerose attività sportive – spiega Tasso – si è molto deteriorata, per questa ragione e grazie alla disponibilità dei lottizzanti, che valuto positiva, è stato possibile procedere ad una sistemazione complessiva”.

La via, in corrispondenza del restringimento esistente verrà anche allargata e adeguata alle nuove esigenze di viabilità. I lavori dovranno avere inizio i primi giorni della prossima settimana e concludersi entro il 30 novembre.