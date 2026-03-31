Soccorso e prevenzione, gli studenti di Gubbio a lezione Usl

I sanitari formano i giovani del Cassata Gattapone a Gubbio

GUBBIO, 31 marzo 2026 – L’istruzione scolastica si fonde con la solidarietà civile per trasformare gli adolescenti in guardiani della sicurezza pubblica. Presso l’Istituto Superiore Cassata Gattapone, il normale svolgimento delle attività didattiche ha lasciato spazio a una sessione intensiva di addestramento clinico focalizzata sulla gestione delle emergenze cardiache. L’evento, nato da una sinergia tra la dirigenza scolastica e le eccellenze sanitarie del territorio, ha visto i professionisti della Usl Umbria 1 operare in modalità totalmente gratuita per trasmettere competenze salvavita. Questa iniziativa rappresenta un momento di apprendimento tecnico, ma si configura come un atto di responsabilità sociale che mira a rendere i giovani protagonisti attivi nella tutela della salute collettiva all’interno della comunità eugubina, come riporta il comunicato di Luana Pioppi.

Il successo dell’operazione formativa risiede nella risposta corale e spontanea fornita dal personale del comparto emergenza. Sotto la guida esperta del coordinatore Mario Procacci, i medici e gli infermieri hanno abbandonato per un giorno le corsie ospedaliere per calarsi nei panni di docenti d’eccezione. La capacità di riconoscere istantaneamente un arresto cardiocircolatorio e la velocità di esecuzione delle prime manovre sono stati i pilastri su cui è stato costruito l’intero seminario. Il dirigente David Nadery ha evidenziato come la scuola debba essere il laboratorio in cui si forgiano i cittadini del domani, dotandoli di strumenti pratici che vadano oltre la teoria dei libri di testo. In questo contesto, la generosità dei sanitari ha permesso di abbattere le distanze tra l’ospedale e il mondo dell’istruzione superiore.

Le sessioni di addestramento hanno seguito un protocollo rigoroso ma estremamente coinvolgente per gli alunni coinvolti. Gli istruttori hanno alternato l’approfondimento teorico, necessario per comprendere la fisiologia del soccorso, a lunghe fasi di esercitazione manuale. Utilizzando manichini di ultima generazione, ogni partecipante ha potuto testare la pressione e il ritmo necessari per un massaggio cardiaco efficace. Particolare attenzione è stata dedicata all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno, strumento ormai diffuso ma che richiede una conoscenza precisa per essere utilizzato con la dovuta freddezza durante i momenti critici. Gli studenti hanno risposto con un’attenzione altissima, comprendendo che la padronanza di questi gesti può letteralmente fare la differenza tra la vita e la morte in contesti extra-ospedalieri.

L’Azienda sanitaria locale ha investito molto in questa giornata, interpretandola come un’estensione della propria missione di cura. Manuel Monti, alla guida del Dipartimento di Emergenza Urgenza, ha definito questa collaborazione pro bono come un investimento strategico: ogni studente abilitato alle manovre di primo intervento diventa infatti un moltiplicatore di sicurezza sul territorio. Allo stesso modo, Marco Zucconi ha lodato l’impegno degli infermieri e dei medici che hanno dedicato il proprio tempo libero alla comunità, dimostrando che la professione sanitaria possiede una vocazione pedagogica naturale. La creazione di una rete diffusa di soccorritori laici, formati e consapevoli, rappresenta la barriera più efficace contro la mortalità per arresto improvviso, un obiettivo che la Usl persegue attraverso il dialogo costante con le istituzioni educative.

La conclusione della giornata formativa ha lasciato un segno profondo nell’animo degli studenti del Cassata Gattapone. Trasformare una giornata di autogestione in un’opportunità di crescita civica testimonia la maturità delle nuove generazioni e la loro voglia di incidere positivamente sulla società. L’entusiasmo registrato nelle aule dimostra che la cultura della prevenzione, se proposta con competenza e passione, trova terreno fertile tra i banchi di scuola.

Questo modello di integrazione tra sanità pubblica e mondo scolastico si candida a diventare uno standard regionale, esportabile in altri contesti per creare un’Umbria sempre più protetta.