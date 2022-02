Nocera Umbra, posteggi gratuiti nella prima mezz’ora in centro città

Il lavoro che stiamo programmando per una nuova e migliore organizzazione del territorio riguarda molteplici situazioni, sia a livello infrastrutturale che di ordine urbanistico e di viabilità.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Nocera Umbra

La delibera approvata dalla Giunta comunale nelle scorse settimane, in cui vengono previste nuove modalità di parcheggio all’interno del capoluogo nasce da una approfondita considerazione che ha tenuto conto di oggettive esigenze di chi opera e lavora nello spazio interno della città, ma anche dell’utenza, di chi ha necessità di usufruire delle attività commerciali, ambulatori medici, farmacia, uffici professionali ecc.

La previsione della prima mezz’ora gratuita nei parcheggi (strisce blu) di Piazza Umberto I e Largo Bisleri è stata prevista per dare modo ai cittadini di poter assolvere ai propri impegni in maniera assolutamente gratuita. Per quanto concerne invece la previsione dell’allargamento dei posteggi a pagamento (strisce blu) per l’intera area di Piazza Medaglia d’Oro, dove verranno comunque ricompresi spazi gratuiti per disabili, strisce rosa per donne in stato di gravidanza e neo mamme, oltre ovviamente per mezzi di pubblica utilità e per la ricarica di auto elettriche, la scelta è strettamente collegata, anche dal punto di vista temporale, alla messa in funzione della scala mobile.

Per chi intende posteggiare la propria auto per più ore o addirittura per l’intera giornata c’è la possibilità di farlo in maniera totalmente gratuita negli spazi dell’area di San Felicissimo, a ridosso della scala mobile, ed attraverso questa arrivare in centro con estrema facilità. Oltre tutto, vanno considerati altri numerosi posti auto, con sosta gratuita, in altre aree attigue al centro città e all’acropoli.

Siamo convinti che la previsione della sosta a pagamento in tutta l’area di Piazza Medaglie d’Oro permetterà, attraverso una prevedibile rotazione di spazi liberi, un servizio importante per l’utenza delle stesse attività commerciali ed imprenditoriali e per tutte le altre attività mediche e professionali, oltre che per visitatori e turisti.

Inoltre, la totale presa in carico del servizio dei posteggi a pagamento (strutturale e di controllo) da parte del Comune, attraverso la Polizia locale, vuole significare un impegno costante da parte dell’Amministrazione comunale per un’attenta attività di monitoraggio della situazione, pronti ad intervenire per apportare eventuali ed ulteriori miglioramenti ed ottimizzazione dei servizi. L’obiettivo è quello di creare una migliore organizzazione del traffico veicolare e delle soste all’interno della città.

La programmazione di alcuni importanti progetti legati ad uno sviluppo territoriale basato sulla cultura, sulla salvaguardia ambientale e paesaggistica, sulla straordinaria bellezza del nostro territorio richiedono scelte e decisioni ponderate, lungimiranti, efficaci ed efficienti. Questa prima riorganizzazione veicolare progettata assume questi significati.