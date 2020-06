Riaperture Biblioteca, Centro Sportivo e Piscina comunale di Gualdo Tadino

Si riparte in sicurezza per fronteggiare l’emergenza Covid-19, il tutto nel rispetto dei protocolli previsti per la tutela della salute, ma da oggi buone notizie arrivano per i cittadini gualdese per quanto riguarda alcuni servizi.

Nello specifico, infatti, riaprono:

mercoledì 3 giugno il Centro Sportivo in Via Perugia;

lunedi 8 giugno la Biblioteca Comunale;

sabato 20 giugno la Piscina Comunale.

Per quanto attiene la data di apertura della Piscina, considerato il lungo periodo di chiusura, le necessarie verifiche tecniche e le autorizzazioni della ASL, la stessa potrebbe subire posticipazioni nell’ordine di qualche giorno (in questo caso seguiranno nuove comunicazioni).

Si precisa che in base alle disposizioni di prevenzione Covid-19 nazionali e regionali, sono state riviste ed adeguate tutte le procedure ed i regolamenti di utilizzo dei servizi.

“Stiamo lavorando in sinergia con Asl e servizi comunali competenti – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura e Welfare – per regolamentare e autorizzare anche la riapertura di centri estivi ed altre attività sociali”.