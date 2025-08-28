Sanità, Gubbio sollecita trasparenza sulle liste d’attesa

Fiorucci chiede azioni concrete e monitoraggio condiviso

Il sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, ha scritto alla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, sollecitando interventi urgenti e coordinati sul tema delle liste d’attesa, ritenute una delle criticità più rilevanti per la fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario regionale. La lettera, inviata nei giorni scorsi, si inserisce nel contesto delle novità introdotte dal DPCM del 25 giugno 2025, che ha definito strumenti specifici per monitorare e gestire le criticità, tra cui la Piattaforma Nazionale Liste d’Attesa (PNLA) e la possibilità di attivare piani correttivi entro 60-90 giorni.

Fiorucci propone la creazione di un cruscotto mensile con i tempi medi di attesa suddivisi per prestazione e struttura, garantendo così dati aggiornati e facilmente consultabili. Inoltre, il sindaco sollecita la pubblicazione periodica dei dati della PNLA con dettagli per ciascuna struttura sanitaria, assicurando la massima trasparenza e accessibilità delle informazioni ai cittadini. La lettera contiene anche la richiesta di introdurre fasce orarie aggiuntive, comprese serali e festive, per ridurre i tempi di attesa per visite ed esami, con l’obiettivo di rendere il servizio più efficace e vicino alle esigenze della comunità.

Secondo Fiorucci, l’approccio deve essere di collaborazione istituzionale, evitando polemiche e puntando a costruire percorsi condivisi tra USL, Regione e Comuni. Il primo cittadino evidenzia la necessità di un tavolo operativo permanente per monitorare progressi, valutare correttivi e prevenire l’adozione di misure straordinarie. L’iniziativa vuole garantire che i cittadini possano contare su tempi certi e su servizi realmente accessibili, rafforzando il diritto alla salute.

Il Comune di Gubbio si impegna a seguire l’implementazione delle misure e a informare periodicamente la comunità sugli sviluppi. La lettera conclude sottolineando che la lotta alle liste d’attesa rappresenta una priorità per la tutela dei cittadini, rafforzando la responsabilità e la trasparenza delle istituzioni sanitarie regionali.