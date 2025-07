Gubbio guida un progetto triennale per i servizi sociali

È stato pubblicato sul portale inPA un bando di concorso destinato all’assunzione di tre nuove figure professionali nella Zona Sociale 7 dell’Umbria, con Gubbio in qualità di ente capofila. Il progetto, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede l’inserimento per tre anni di uno psicologo, un educatore e un funzionario contabile, con contratto a tempo determinato interamente finanziato da fondi statali.

L’iniziativa non comporterà spese per i Comuni coinvolti e punta a rafforzare l’efficacia degli interventi socio-assistenziali a livello locale. L’obiettivo è rispondere in modo strutturato alle nuove forme di disagio emerse nel tessuto sociale, offrendo un supporto mirato a minori, famiglie, persone con disabilità e soggetti in condizione di fragilità.

L’introduzione di professionalità finora non presenti negli organici della Zona Sociale rappresenta un passo importante per la gestione e il coordinamento dei servizi, con particolare attenzione agli aspetti psicologici, educativi e amministrativi. L’azione rientra in una strategia più ampia di rafforzamento delle politiche sociali territoriali, in un contesto che richiede risposte rapide e specializzate.

Il concorso rappresenta un’opportunità concreta per migliorare la qualità e la tempestività delle prestazioni rivolte ai cittadini più vulnerabili, consolidando il ruolo della Zona Sociale 7 come punto di riferimento per l’inclusione e la coesione sociale.