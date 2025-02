Sindaci appenninici e direttore sanitario fanno il punto sulla sanità

Sindaci appenninici – Il direttore sanitario dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, Teresa Tedesco, ha recentemente incontrato il sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, l’assessore ai Servizi Sanitari Lucia Rughi e i loro omologhi dei comuni della fascia appenninica per fare il punto sulla situazione sanitaria e ospedaliera. Durante l’incontro, Tedesco ha fornito un quadro dettagliato delle attività dell’ospedale e delle sfide attuali.

Nel corso del 2024, sono nati 431 bambini presso l’ospedale, mentre gli accessi al Pronto Soccorso sono stati 28 mila, con un aumento di 3 mila unità rispetto al 2023. Inoltre, l’ospedale conta 2 ambulanze operative h24 a Branca e una h12 a Gubbio con un’auto medica. Il bacino di utenza è cresciuto notevolmente, così come il fatturato, grazie anche alle numerose eccellenze presenti nella struttura.

Tedesco ha sottolineato come, dall’aprile 2024, l’ospedale di Branca sia diventato un presidio della Rete del trauma, accogliendo pazienti politraumatizzati anche da Assisi e Pantalla. Questo riconoscimento è stato conferito dall’Agenzia Nazionale della Sanità, che ha certificato l’ospedale come centro d’eccellenza per il trattamento delle fratture, con un tasso di successo dell’86%, rispetto alla media nazionale del 75%. Tra i reparti d’eccellenza segnalati, spicca quello di Urologia.

Durante l’incontro, Tedesco ha aggiornato i sindaci sui lavori in corso al Pronto Soccorso e alla Rianimazione, attualmente in fase di ristrutturazione. Tuttavia, ha evidenziato la criticità legata alla carenza di personale infermieristico e di OSS, che non è sufficiente a soddisfare le esigenze della struttura. È in atto un concorso per il primario di Radiologia, mentre i reparti di Cardiologia, Anestesia e Ortopedia contano su medici facenti funzione.

Gli amministratori della fascia appenninica hanno discusso del futuro della sanità territoriale e della diffusione dei servizi sanitari di vicinato. Fiorucci ha sottolineato l’urgenza di potenziare il personale e di migliorare l’integrazione e il coordinamento tra i servizi sanitari pubblici e le associazioni operanti nel settore. L’obiettivo comune emerso dall’incontro è stato il potenziamento dei servizi, con un’attenzione particolare alla specializzazione e al piano sanitario regionale. Inoltre, è stata discussa la viabilità e i collegamenti con l’ospedale Santa Maria della Misericordia, attuale centro di riferimento provinciale.

Questo incontro ha permesso di analizzare in modo approfondito le esigenze della comunità e di delineare le azioni future per garantire un servizio sanitario efficiente e di qualità. Tedesco, Fiorucci e gli altri amministratori hanno ribadito il loro impegno a lavorare insieme per il miglioramento della sanità locale, ponendo l’accento sulla necessità di un coordinamento maggiore e sulla creazione di sinergie tra le varie strutture e operatori sanitari.