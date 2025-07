Sandro Urbani guida il Rotary Gubbio per il 2025-2026

Passaggio di consegne al Park Hotel Cappuccini Gubbio

Sandro Urbani – Sandro Urbani è il nuovo presidente del Rotary Club Gubbio per l’anno rotariano 2025-2026. La cerimonia ufficiale di passaggio di consegne si è svolta nella serata di venerdì 27 giugno all’interno della tradizionale conviviale presso il Park Hotel Cappuccini, alla presenza di numerosi soci e autorità locali.

Durante l’evento, David Passeri, presidente uscente, ha simbolicamente trasmesso la guida del club consegnando a Urbani i simboli ufficiali del ruolo: collare, campana e martelletto. Il momento ha rappresentato il culmine di un anno di attività che ha visto il Rotary Gubbio impegnato su più fronti, con apprezzamento unanime per l’operato di Passeri, cui è stato riconosciuto l’impegno e la costanza nella promozione dei valori rotariani.

All’incontro ha partecipato anche l’assessore comunale Paola Salciarini, in rappresentanza dell’amministrazione cittadina, che ha portato i saluti del sindaco Vittorio Fiorucci, evidenziando la sinergia tra l’ente pubblico e l’associazione nelle attività a favore della comunità locale.

Il neo presidente Urbani ha delineato le priorità del suo mandato, puntando su iniziative ad alto impatto sociale e ambientale, con una particolare attenzione ai giovani e alle fasce più fragili della popolazione. Tra i progetti di immediata attuazione, è stato annunciato “City Angels”, un’iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Gubbio. L’intervento, previsto per il mese di luglio, coinvolgerà studenti selezionati tramite borsa di studio, impegnati per due settimane nel recupero e restauro di spazi urbani sotto la supervisione di tutor qualificati.

La serata ha rappresentato anche l’occasione per accogliere due nuovi soci che entrano a far parte del Rotary Club Gubbio: Carlotta Colaiacovo, attuale assessore comunale, e Marco Cancellotti, presidente dell’Associazione Maggio Eugubino. Il loro ingresso è stato accolto con favore, rappresentando un ulteriore rafforzamento del legame tra istituzioni civiche e realtà associative.

Nel corso della conviviale sono stati consegnati diversi riconoscimenti a soci e collaboratori per il contributo offerto alle attività del club. In particolare, tre soci hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento “Paul Harris Fellow”, assegnato a personalità che si sono distinte per l’impegno e il servizio reso. Tra i premiati, oltre all’uscente David Passeri, anche Marco Busto, promotore dell’evento “Run for you”, e Anna Buoninsegni, ideatrice e curatrice del progetto culturale “Gubbio Percorso Letterario Diffuso”.

A fianco di Urbani, il nuovo Consiglio Direttivo per il 2025-2026 sarà composto dal past president David Passeri e dai soci Giorgio Ciliegi, Tiziana Crociani, Claudio Fiorucci, Mauro Marchi, Carmen Raviele, Massimo Barbetti e Pierangelo Belbello. Massimo Angeli assumerà la doppia funzione di vicepresidente e segretario, mentre Francesco Rosi sarà il tesoriere e Lisa Ruhe Minelli – Anna Saldi rivestiranno il ruolo di prefetto.

L’avvio del mandato di Urbani segna una continuità nei principi ispiratori del club, ma anche l’apertura a nuove progettualità orientate alla sostenibilità, alla solidarietà e alla cultura. Con una squadra rinnovata e un programma già tracciato, il Rotary Club Gubbio si prepara a un nuovo anno di attività nel segno del servizio e dell’impegno civico.