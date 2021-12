Il Rugby Gubbio espugna anche Foligno, vincono Senior e Under 15

La squadra Senior del Rugby Gubbio non tradisce le attese e vince anche sul campo del Foligno, chiudendo il Campionato Serie C Girone Umbria con un risultato pieno: 6 vittorie su 6 partite!

#imbattuti!!!

Fonte Ufficio Stampa

Rugby Gubbio

Bella la partita, che finisce 38-12 per il Gubbio dopo un’ottima prestazione di entrambe le squadre che hanno dato spettacolo con belle giocate, una gran lotta sui punti d’incontro, pochissimi falli, pochi errori, bei placcaggi.

Primo tempo dominato dal Rugby Gubbio che segna, trasforma e manda a riposo il Foligno con zero punti realizzati. Nella prima parte della ripresa il Foligno attacca riuscendo a bucare per due volte la difesa del Gubbio ma nel finale la partita torna sotto il dominio eugubino che consacra risultato, vittoria e primo posto in classifica.

Sotto la guida di coach Gianluca Gamboni sono scesi in campo: Samuel Giacomini, Luigi Pretotto, Giuseppe Casagrande, Sebastiano Capannelli, Marco Caroli, Marco Bellezza, Francesco Rossi (Capitano), Alessio Merangola, Davide Gioè, Marco Pascolini, Giovanni Di Fiore, Tommaso Tullo, Tommaso Micale, Eugenio Bellezza, Alessio Ghirelli, Andrea Stefani, Tommaso Del Ventura, Marco Cecchetti, Giancarlo Fiurucci, Giacomo Bellezza, Francesco Lorenzi e Iliayass Boudinar.

Completano lo staff di allenatori: Lucio Sollevanti, assistente allenatore, Giampiero Lombardini, allenatore dei trequarti, Paolo Menichetti, allenatore della mischia, Daniele Fiorucci, preparatore dei lanciatori delle rimesse laterali e Francesco Rossi, specialista delle touche.

Sabato, sempre a Foligno, ha vinto anche il Rugby Gubbio U15 di coach Giuliano Bossi. Nonostante l’incessante pioggia e il campo completamente allagato i ragazzi del Gubbio hanno fatto una grande partita, dimostrando voglia e volontà di giocare in avanzamento e far correre il pallone.

“C’è da lavorare ancora sulla difesa, il nostro tallone d’Achille”, ci dice Giuliano, “ma da inizio anno abbiamo fatto miglioramenti incredibili grazie all’impegno e alla serietà dei ragazzi e dei genitori”.

A Jesi invece l’U17 Perugia/Gubbio ha perso 55-12.

L’Associazione Sportiva Rugby Gubbio coglie l’occasione per augurare a tutti un buonissimo Natale e uno straordinario nuovo anno. Ci vediamo sul campo nel 2022!