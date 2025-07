Mariani sfida Monza sulla Lamborghini del team DL Racing

Il giovane eugubino al via del terzo round Supersport GT

Mariani sfida Monza – DL Racing è pronta per il terzo appuntamento stagionale del Supersport GT, che si terrà nel fine settimana del 6 e 7 luglio sull’Autodromo Nazionale di Monza. Sul tracciato brianzolo la squadra lombarda schiera due Lamborghini Huracan ST Evo2, con alla guida alcuni dei suoi più promettenti talenti. A spiccare tra i protagonisti, il venticinquenne umbro Lorenzo Mariani, che torna in pista insieme al casertano Alessio Scauzillo sulla vettura numero 8. Sull’altro esemplare, contraddistinto dal numero 17, ci sarà il pilota romano Danny Santi.

Il team, fondato da Diego Locanto e supportato tecnicamente da Krypton Motorsport, arriva a Monza con alle spalle un inizio stagione molto positivo, caratterizzato da quattro podi conquistati nei precedenti appuntamenti di Mugello e Imola. Proprio nella tappa emiliana Mariani si è distinto nonostante si trattasse del suo debutto assoluto nelle competizioni Gran Turismo e della sua prima volta sul circuito del Santerno. In quell’occasione ha evidenziato un rapido processo di adattamento alla guida della Lamborghini da 600 cavalli, confermando le proprie potenzialità in un contesto competitivo.

Il fine settimana brianzolo rappresenta per Mariani una nuova occasione per misurarsi con avversari esperti e per puntare a ulteriori progressi. Il tracciato di Monza, conosciuto come il “Tempio della Velocità”, impone una gestione precisa della vettura, in particolare nei punti più tecnici come la variante Ascari, dove sono state recentemente apportate alcune modifiche ai cordoli. Le condizioni meteorologiche, che annunciano alte temperature alternate a possibili temporali, potrebbero incidere significativamente sull’andamento delle gare e sul rendimento degli pneumatici, con effetti decisivi per l’esito del weekend.

Il programma del round prevede due sessioni di prove libere nella giornata di venerdì, seguite sabato mattina da un doppio turno di qualifiche, in programma a partire dalle ore 9.00. Gara 1 prenderà il via alle 17.00 dello stesso giorno, mentre Gara 2 scatterà domenica alle 12.45. Entrambe le competizioni avranno una durata di 40 minuti e saranno trasmesse in diretta streaming sui canali ufficiali social del campionato FX Racing Weekend.

Mariani affronta con determinazione questa nuova tappa del campionato, proseguendo la sua transizione dalle formule monoposto alle vetture GT. Dopo le esperienze in monoposto, tra cui proprio un’esordiente apparizione a Monza nel 2023, l’eugubino ha intensificato la preparazione fisica e tecnica, lavorando al simulatore e sul piano atletico per affrontare al meglio le sfide del weekend.

Nel frattempo, DL Racing conferma il proprio impegno nella valorizzazione di giovani piloti italiani, proseguendo il percorso formativo in Supersport GT. La presenza costante nei piani alti della classifica nelle prime gare stagionali dimostra la solidità del progetto e la competitività degli equipaggi, che ora affrontano uno dei circuiti più esigenti del calendario 2025.

Il campionato Supersport GT proseguirà dopo Monza con le tappe di Vallelunga il 21 settembre e Misano il 14 novembre. Per Mariani, il passaggio sulla Lamborghini rappresenta un’occasione di crescita e di visibilità, in un contesto tecnico e sportivo che mira a preparare i giovani talenti alle massime categorie del motorsport tricolore.