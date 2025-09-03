Prove ufficiali carretto e pelo al via a Gualdo Tadino

Iniziano domenica 7 settembre le prove del palio 2025
A Gualdo Tadino, come riportato da Ente Giochi de le Porte APS, si accendono i motori per la quarantasettesima edizione dei Giochi de le Porte, con l’avvio delle prove ufficiali del carretto e del pelo. Il centro storico cittadino, in particolare piazza Martiri della Libertà, ospiterà gli equidi e i fantini impegnati a testare il percorso che li porterà verso la competizione principale, con il giudice ufficiale Devis Guidetti che cronometro alla mano registrerà i tempi di ciascun concorrente.
Il calendario delle prove prevede tre domeniche di test: la prima domenica, 7 settembre 2025, dalle 14,30 alle 18,30; la seconda, 14 settembre, con orari identici e conclusione della giornata con la presentazione ufficiale del Palio alla comunità dei Giochi. L’ultima prova sarà domenica 21 settembre, in occasione del Pranzo del Portaiolo, dalle 15,30 alle 19,30, seguendo il programma stilato dalla Commissione Tecnica.
Gli organizzatori, come specificato nel comunicato ufficiale, sottolineano l’importanza di questi appuntamenti per permettere agli appassionati di vivere in anteprima l’adrenalina delle gare e osservare da vicino la preparazione di equidi e fantini. Ogni dettaglio delle prove contribuirà a definire strategie e performance per la giornata conclusiva, durante la quale le quattro porte cittadine si sfideranno per aggiudicarsi il drappo del Palio 2025.
Il coinvolgimento del pubblico, la presenza di giudici qualificati e la cura nel rispetto delle tradizioni rendono ogni prova un momento di festa e partecipazione. Il programma completo e le informazioni sulle giornate di prova sono disponibili tramite Ente Giochi de le Porte APS, fonte del comunicato, che garantisce aggiornamenti costanti sullo svolgimento delle attività, confermando la vitalità di un evento storico ormai consolidato.
