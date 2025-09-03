Prove ufficiali carretto e pelo al via a Gualdo Tadino

Xi Jinping “Rinnovamento della Cina è inarrestabile, la pace trionferà” PECHINO (ITALPRESS) – “In passato, di fronte a lotte critiche tra il bene e il male, la luce e l’oscurità, il progresso e la reazione, il popolo cinese si è unito per resistere al nemico. Ha combattuto per la sopravvivenza del paese, per il rinnovamento della nazione cinese e per la giustizia dell’intera umanità”. Lo […]

Emilio Fede, i funerali domani a Segrate MILANO (ITALPRESS) – I funerali di Emilio Fede si terranno domani (4 settembre) alle 16, presso la Chiesa del Dio Padre di Milano 2 a Segrate. E’ quanto si legge in una nota della Fondazione Emilio Fede. “Con profondo dolore, la famiglia tutta annuncia la scomparsa di Emilio Fede, amato fratello, padre e nonno, giornalista […]

Ponte Stretto, Mit “Opera già finanziata, non previsti fondi Nato” ROMA (ITALPRESS) – “Il Ponte sullo Stretto è già interamente finanziato con risorse statali e non sono previsti fondi destinati alla Difesa. Al momento, l’eventuale utilizzo di risorse Nato non è all’ordine del giorno e – soprattutto – non è una necessità irrinunciabile. L’opera non è in discussione”. Lo precisa il Mit in una nota. […]

Palermo ricorda il generale Dalla Chiesa, presente Piantedosi PALERMO (ITALPRESS) – Rappresentanti politici, Forze dell’ordine e cittadinanza, tutti insieme per celebrare il ricordo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel luogo in cui, 43 anni fa, Cosa nostra lo uccise insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’autista Domenico Russo, in via Isidoro Carini, a Palermo.Per onorarlo sono state deposte diverse corone di […]

Unifil “Attacco israeliano in Libano vicino ai caschi blu” ROMA (ITALPRESS) – I droni delle Forze di difesa israeliane (Idf) hanno sganciato quattro granate vicino alle forze di peacekeeping della missione Unifil impegnate, ieri mattina, a rimuovere i posti di blocco che impedivano l’accesso a una postazione Onu nei pressi della linea blu, nel sud del Libano. Lo riferisce in una nota Unifil, affermando […]

Tragico incidente nella notte sull’Autosole a Lodi, morta una 21enne LODI (ITALPRESS) – Grave incidente mortale, poco prima della mezzanotte e mezza, sulla A1, dove una ragazza di soli 21 anni ha perso la vita a bordo della sua Fiat Panda. L’incidente è avvenuto tra i caselli di Ospedaletto e Basso Lodigiano, all’altezza del comune di Senna Lodigiana e, oltre all’auto della ragazza deceduta, ha […]

Pavia, si sposa ma ha un malore durante il pranzo nuziale. Morto 49enne PAVIA (ITALPRESS) – Un 49enne è morto il giorno del suo matrimonio, nell’agriturismo dove insieme alla sposa, ad amici e parenti, stava festeggiato il lieto evento. E’ successo a Montebello della Battaglia, in provincia di Pavia, località in cui sposi e invitati si erano recati dopo il rito civile nel comune di Bornasco. A darne […]

Mattarella ricorda Dalla Chiesa “Contro mafia fronte comune legalità” ROMA (ITALPRESS) – “Il 3 settembre 1982, nell’attentato di via Isidoro Carini a Palermo, la mafia assassinava il Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro, ferendo gravemente l’agente Domenico Russo, che morì alcuni giorni dopo. A quarantatrè anni di distanza, la memoria di quel vile agguato è, per l’intero Paese, un […]

Tratti in salvo e sbarcati a Lampedusa 41 migranti, 7 i dispersi LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Ancora dispersi nel Mediterraneo, secondo il racconto di alcuni naufraghi, dopo che la nave ong Aurora è giunta a Lampedusa con a bordo 41 persone soccorse nel canale di Sicilia. Lo scalo nell’isola è stato assegnato per garantire la sicurezza della navigazione e tutelare i naufraghi. I migranti hanno raccontato che […]