Avviati a Gubbio trenta progetti di vita indipendente inclusiva

Sostegno personalizzato e contributi per l’autonomia dei disabili

Il Comune di Gubbio ha dato avvio a trenta percorsi di Vita Indipendente destinati a persone con disabilità, con l’intento di garantire maggiore autodeterminazione e rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione ONU. L’iniziativa si propone di offrire a ogni beneficiario la possibilità di scegliere liberamente il contesto abitativo, con chi condividere lo spazio e in quale realtà sociale inserirsi, favorendo così il pieno riconoscimento della dignità individuale.

I progetti, attivati tra agosto e i primi giorni di settembre, prevedono per ciascun partecipante un contributo economico mensile di 1.000 euro, con durata variabile tra dodici e diciotto mesi. Ventidue di essi sono stati avviati da residenti di Gubbio, mentre gli altri otto riguardano cittadini provenienti da zone limitrofe.

Il percorso di ciascun partecipante sarà supportato da un’assistenza costruita su misura, calibrata in base alle necessità specifiche. Le risorse messe a disposizione potranno essere impiegate in diversi modi: dal pagamento dell’affitto all’acquisto di ausili, fino all’assunzione di un assistente personale scelto direttamente dalla persona con disabilità. Questa figura non avrà soltanto il compito di affiancare il beneficiario nelle attività quotidiane e domestiche, ma sarà chiamata anche a stimolare la sua partecipazione attiva alla vita della comunità.

Il processo di selezione dei progetti è stato seguito da un’unità multidisciplinare, composta da professionisti del Comune e della USL, incaricati di valutare le domande presentate. Ogni proposta, elaborata dai richiedenti con l’indicazione delle proprie aspirazioni e desideri, è stata armonizzata con gli interventi sociali già in corso sul territorio.

Le fonti di finanziamento sono state diversificate: nove progetti hanno beneficiato del Fondo Sviluppo e Coesione, due del PrInA 2023, dieci del programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 e nove dal Fondo per la Non Autosufficienza e dal PrInA 2024. Questo mosaico di risorse ha permesso di garantire copertura finanziaria a tutte le proposte ammesse.

L’assessore ai Servizi Sociali, Lucia Rughi, ha evidenziato come questi interventi rappresentino un passo importante verso una società più inclusiva, sottolineando che la libertà di decidere dove e con chi vivere e quali forme di sostegno adottare costituisce un elemento essenziale per la piena dignità delle persone con disabilità.

La realizzazione dei progetti di Vita Indipendente non ha soltanto un impatto diretto sui singoli beneficiari, ma contribuisce anche a rafforzare il tessuto sociale, promuovendo modelli di convivenza in cui autonomia, partecipazione e rispetto delle differenze divengono valori condivisi. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare un sostegno economico e assistenziale in uno strumento capace di innescare processi di emancipazione personale e di inclusione duratura nella comunità locale.

Progetti avviati: 30

Contributo mensile: 1.000 euro

Durata progetti: 12 – 18 mesi

Residenti Gubbio: 22

Altri residenti: 8

Fondo Sviluppo e Coesione: 9 progetti

PrInA 2023: 2 progetti

FSE Plus 2021-2027: 10 progetti

Fondo Non Autosufficienza + PrInA 2024: 9 progetti