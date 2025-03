Rugby Gubbio: la Serie B vince in casa contro i Lions Livorno

Cadetta battuta a Falconara. Vincono i Centauri U16

Bellissima prestazione al Coppiolo per la Serie B del Rugby Gubbio che conquista un’altra importantissima vittoria nella 14° giornata del Campionato di Serie B, Girone 4, battendo i Lions Amaranto Livorno 39-10 e conquistando 5 punti in classifica.

I ragazzi di coach McDonnell vanno sotto a inizio partita ma non perdono la concentrazione e dopo pochi minuti pareggiano con una meta di mischia e palla schiacciata da Luigi Pretotto.

Floridi mette tra i pali un calcio di punizione, 10-7, i Lions Livorno rispondono con un’altra punizione, 10-10.

Ci pensa Giovanni Piobbichi a portare in vantaggio il Rugby Gubbio, meta trasformata da Floridi, che permette al Gubbio di chiudere il primo tempo in vantaggio 17-10. Nel secondo tempo coach McDonnell chiede ai suoi di mantenere alta la concentrazione sul proprio ruolo e il Rugby Gubbio torna in campo più carico che mai, prendendo in mano il gioco.

Segna Lorenzo Floridi dopo una bellissima fuga di Romagnoli Poloni, poi vanno in meta Francesco Giorgini, Davide Gioè e Silvano Broqua. L’ultima trasformazione di Floridi fissa il punteggio finale sul 39-10 per i lupi eugubini.

Il commento tecnico di Joe McDonnell: “Oggi non è stata facile, Livorno è una squadra di qualità, anche all’andata abbiamo pareggiato 17-17 e anche oggi alla fine del primo tempo eravamo sul 17-10 per noi. La differenza l’ha fatta la nostra preparazione fisica, per questo faccio i miei complimenti ad Agostina, preparatrice atletica, i ragazzi erano veramente in ottima forma. Anche questa settimana molti giovani sono partiti titolari: Smacchi, Piobbichi, Urbanelli, Nucciarelli, Ferranti, e questa è una buona notizia non solo per il Rugby Gubbio ma per tutto il movimento rugbisti umbro. Complimenti a tutti, ci rimangono 4 partite, due in casa e due fuori casa. La prossima partita, tra due settimane, sarà il derby contro Perugia e servirà una grande prova da parte di tutti. Rinnovo i miei complimenti a tutti i giocatori e andiamo avanti”.

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Floridi, Gioè, Giorgini, Crotti, Piobbichi, Romagnoli Poloni, Smacchi, Urbanelli, Nucciarelli, Broqua, Caroli, Capannelli, Prosperini, Pretotto, Ferranti, Giacomini, Casagrande, Cecchetti, Micale, Bellucci, Di Fiore, Fioriti.

Eletto Abbazia Castel D’Alfiolo Man of The Match il giocatore del Rugby Gubbio Luigi Pretotto, autore di una bellissima prestazione e della prima meta della partita.

In casa del Falconara i ragazzi della Cadetta del Rugby Gubbio perdono 43-5, segnado una meta con Ramadoro. Un Campionato in salita per i ragazzi di coach Gamboni che nonostante i risultati sul campo continuano a crescere, migliorando partita dopo partita.

I Centauri U16 vincono 58-24 contro il Vasari Arezzo confermando il buon momento della squadra, formata da giocatori del Gubbio, Foligno e Città di Castello. Bravi!!!

Prossimi appuntamenti

Il 16 Marzo la Cadetta giocherà in casa del Macerata, ore 14:30, mentre i Centauri U18 saranno impegnati a Perugia contro lo Junior.

La Serie B del Rugby Gubbio invece sarà di nuovo in campo il 23 Marzo nell’attesissimo derby a casa del Perugia Rugby.