Trail Città di Pietra nel segno di Ferrari

Per il team Gubbio Runners è stata una domenica da ricordare quella appena trascorsa, contraddistinta dalla quarta edizione del 360 Assicura-Trail Città di Pietra, la prova offroad che ha coinvolto tantissimi appassionati provenienti anche da fuori regione, colorando la centralissima Piazza Grande teatro di partenze e arrivi. La vittoria assoluta sui 25 km per 1.500 metri è andata a Robert Ferrari (3.30 Team) che in 2h19’54” ha dominato la gara, lasciando Federico Placidi (Live Your Mountain) a 7’36”.

Terza posizione per Federico Gemma (Atl.Winner Foligno) a 7’55” davanti a Cristian Calzuola (Atl.Taino) a 8’24” e a Marco Torresi (Space Running) a 12’02”. In campo femminile prima posizione per Deborah Molinaro (Molon Labe), terza lo scorso anno, in 2h43’35” davanti alla polacca Malgorzata Burkiewicz (Space Running) a 24’02” e alla rumena Ira Matei a 25’52”. Campionato Regionale trail corto Un nome conosciuto si aggiudica la 10 km per 550 metri. E’ quello di Manuel Moriconi, portacolori della società organizzatrice Gubbio Runners che lo scorso anno aveva vinto la prova principale.

Moriconi ha chiuso in 55’32” con un vantaggio di 2’43” su Alessandro Mezzetti (Grifo Runners Perugia), unico altro atleta a scendere sotto l’ora. Terzo a 4’28” Andrea Lilli. A Asia Launiti, anche lei della società organizzatrice, la prova femminile in 1h07’57” con 45” su Melania Fiordi e 4’27” su Benedetta Caporicci, entrambe della Molon Labe. Un grazie particolare a chi ha reso possibile la giornata a cominciare dal Comune di Gubbio per continuare con il Cai locale che ha allestito la 10 km non competitiva, la Fidal Umbria, lo sponsor tecnico Scott e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito al suo successo. E già è scattato il conto alla rovescia per la prossima edizione…