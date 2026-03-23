Contro la capolista torna alla vittoria in casa EMI Gubbio

EMI Basket Gubbio conquista la certezza della terza posizione in campionato

Colpo pesante per EMI Basket Gubbio, che davanti al proprio pubblico supera la capolista Perugia al termine di una gara intensa e combattuta, conquistando due punti decisivi per la corsa playoff e la certezza del terzo posto.

Primo quarto all’insegna dell’intensità difensiva, con entrambe le squadre determinate a rallentare i ritmi offensivi degli avversari. La zona di Perugia inizialmente imbriglia l’attacco eugubino e i ragazzi di Barilla ne approfittano, provando la fuga sul 10-3 a metà frazione. La reazione dei padroni di casa, però, è immediata: il parziale di 7-0 firmato dalla coppia Berti-Carter ristabilisce l’equilibrio. Nel finale è ancora Perugia a rimettere la testa avanti, chiudendo il primo quarto sul 17-13.

Nel secondo periodo cambiano gli equilibri. È la formazione ospite a faticare maggiormente in attacco, mentre Gubbio trova in Cecchini un punto di riferimento fondamentale nella propria metà campo. I soli 10 punti segnati dai perugini permettono ai padroni di casa di andare all’intervallo lungo in vantaggio, sul 29-27.

Il terzo quarto scorre nel segno dell’equilibrio, con percentuali basse da entrambe le parti e continui botta e risposta. Nessuna delle due squadre riesce a prendere il controllo della gara, e si arriva così all’ultima frazione con Gubbio avanti di misura, 40-39.

L’inizio dell’ultimo quarto sembra indirizzare definitivamente la partita: Gubbio tenta l’allungo decisivo e tocca il +6. Perugia, però, non si arrende e con lucidità riesce a ricucire fino al 47 pari. È a quel punto che i padroni di casa trovano nuovamente energia e precisione, riportandosi avanti e gestendo con autorità gli ultimi assalti degli ospiti.

La sirena finale premia Gubbio, che conquista il derby con il punteggio di 65-58 e due punti fondamentali che valgono matematicamente il terzo posto nella griglia playoff per la squadra di coach Cecchini.

Tra i protagonisti spiccano Marcone, autore di 13 punti, e Razzi, top scorer con 16, di cui ben 12 realizzati nell’ultimo quarto. Il prossimo appuntamento e ultimo appuntamento della regular season è fissato per sabato 28 alle ore 18 sul campo di Lanciano.

BASKET GUBBIO – PERUGIA BASKET 65-58

BASKET GUBBIO: Di Simone 9, Beccafichi 3, Cecchini R. 4, Marcone 13, Stroppa, Mulazzani 11, Carter Yelamos 7, Berti 3, Vispi ne, Flamini ne, Razzi 14, Palazzari 1. All. Cecchini L.

PERUGIA BASKET: Pennicchi 10, Monacelli 4, Palazzoni 9, Spasojevic 5, Righetti ne, Ranitovic 9, Mema ne, Berardi 6, Minieri 11, Minelle, Moca 4. All. Barilla

PARZIALI: 13-17, 16-10, 11-12, 25-19.

PROGRESSIVI: 13-17, 29-27, 40-39, 65-58.

5 FALLI: Spasojevic (Perugia Basket), Ranitovic (Perugia Basket)