Due notti di musica e teatro a Rocca Flea

Appuntamenti gratuiti il 21 e 22 luglio a Gualdo Tadino

Due serate animeranno il suggestivo parco di Rocca Flea a Gualdo Tadino, nei giorni del 21 e 22 luglio che diventerà il palcoscenico naturale per due eventi gratuiti all’insegna di musica e teatro sotto le stelle.

Lunedì 21 luglio alle ore 21.00 andrà in scena “Quattro voci, un respiro”, un concerto per sassofoni a cura del Conservatorio di Musica di Perugia. L’iniziativa si inserisce nel cartellone di Suoni Controvento, la rassegna promossa dall’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore, in collaborazione con la Regione Umbria e il Comune di Gualdo Tadino. L’ingresso è gratuito e non è richiesta la prenotazione. L’evento è realizzato con il sostegno dei fondi del Bando “Sostegno Spettacoli dal Vivo anno 2024” – PR FESR 2021-2027 Azione 1.3.4, rivolto a imprese turistiche, culturali, audiovisive e creative.

Martedì 22 luglio alle ore 21.30 sarà la volta del teatro con “Appunti di lettura”, spettacolo scritto e interpretato da Marco Bisciaio. L’attore guiderà il pubblico in un viaggio fatto di parole, emozioni e riflessioni, in un contesto che rende l’esperienza ancora più suggestiva. L’evento è organizzato dall’Associazione Arte e Dintorni e prevede la presenza di uno stand con birra artigianale Flea, per completare la serata con un momento conviviale.

La rassegna estiva 2025 di Gualdo Tadino sta ottenendo un ottimo riscontro, coinvolgendo cittadini e turisti in una serie di eventi culturali di alta qualità, il calendario completo è consultabile sulla pagina Facebook “Gualdo Tadino Eventi”, sempre aggiornata.

“Questa estate è solo all’inizio, ma possiamo già parlare di un grande successo” – ha commentato l’Assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi. “Ringrazio le associazioni, i professionisti e tutti i collaboratori che stanno contribuendo con passione a rendere la nostra città un centro vivo di cultura e spettacolo.”