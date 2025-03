Forza Italia Gubbio, Antonio Manzo Eletto Segretario Comunale

Congresso a Gubbio, obiettivo consolidare e sviluppare il partito

Si è recentemente svolto il Congresso comunale di Forza Italia a Gubbio, un evento che ha visto una partecipazione numerosa e attiva da parte di militanti e sostenitori del partito. Durante l’incontro, sono stati trattati temi rilevanti per il futuro del partito in città, tra cui la nomina della nuova segreteria comunale e l’approvazione di una mozione programmatica volta a consolidare i successi raggiunti finora e a potenziare la crescita del partito nella zona.

Il sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, ha partecipato all’evento e ha aperto il congresso con un discorso focalizzato sull’importanza che i partiti rivestono all’interno della maggioranza che governa il comune. Fiorucci ha descritto il difficile contesto in cui si è trovato a lavorare, sottolineando come l’amministrazione stia affrontando le sfide derivanti da 79 anni di governo di centrosinistra. Ha anche lodato l’impegno del suo partito e la positiva gestione dell’attuale amministrazione.

Un altro momento significativo è stato l’intervento di Andrea Romizi, Segretario regionale di Forza Italia e Presidente del Congresso, che ha partecipato alla sessione in qualità di presidente. Romizi ha fatto un bilancio positivo del lavoro svolto fino ad ora e ha espresso un caloroso ringraziamento al sindaco Fiorucci per l’attenzione e la dedizione dimostrata nella sua amministrazione. In una comunicazione ufficiale, Romizi ha condiviso con entusiasmo una notizia di grande rilevanza per la città di Gubbio: il ritorno della scuola di formazione politica di Forza Italia, un’iniziativa che riporterà la città al centro del dibattito politico regionale.

Nel congresso è stata inoltre presente l’Avv. Senatrice Fiammetta Modena, che ha ricoperto il ruolo di segretario verbalizzante. Modena ha espresso la sua soddisfazione per l’ampia partecipazione, sottolineando come il Congresso abbia mostrato la forza e la coesione del partito a livello locale.

L’evento ha visto la presentazione della mozione politica da parte di Antonio Manzo, candidato alla carica di segretario. Manzo ha evidenziato come il congresso rappresenti il risultato tangibile di un impegno costante e del lavoro di squadra che ha caratterizzato il percorso del partito a Gubbio. Ha messo in luce la crescita sia in termini di numero di iscritti che di consenso elettorale, sottolineando i buoni risultati ottenuti nelle ultime elezioni. Manzo ha poi ricordato l’importante ruolo di Forza Italia all’interno della maggioranza eugubina, ricordando la presenza del partito con tre consiglieri comunali e l’assessore comunale Carlotta Colaiacovo, che ha raggiunto notevoli traguardi in soli sei mesi di attività amministrativa.

Il candidato segretario ha anche dettagliato il processo di selezione dei membri della nuova segreteria, spiegando come sia stato fondamentale mettere insieme competenze diversificate e personalità rappresentative della città. Manzo ha sottolineato la sua volontà di mantenere un equilibrio tra uomini e donne nella segreteria, affinché ogni decisione e azione del partito fosse il frutto di un lavoro collettivo e sinergico.

Al termine del congresso, l’assemblea ha eletto per acclamazione Antonio Manzo come Segretario comunale di Forza Italia Gubbio. La segreteria, composta da una squadra di collaboratori scelti con cura, ha visto la nomina di Elena Grande come Vicesegretaria e l’inserimento di personalità come Francesca Albini, Riccardo Ciliegi, Carlotta Colaiacovo, Roberto Ferranti, Remo Fioroni, Carlo Generotti, Chiara Generotti, Maria Teresa Lepri, Giacomo Manuali, Oscar Mariani, Cinzia Morelli, Valter Nuto, Luigina Procacci, Monica Salciarini, e Ivo Spigaralli. Ognuno di loro è stato scelto per il contributo che può dare al rafforzamento di Forza Italia a Gubbio e nel territorio regionale.

Il congresso ha, dunque, rappresentato un’importante occasione di rinnovamento e di progettualità per il partito, con un forte impegno volto a costruire una Forza Italia più solida e radicata nel territorio. L’elezione di Manzo e la formazione della nuova segreteria segnalano la determinazione del partito di continuare il suo lavoro di crescita e di presenza sul territorio, puntando su una visione condivisa e su un’azione politica coerente e unitaria.