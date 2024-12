Gubbio imbiancata: neve e disagi alla viabilità

Gubbio – Gubbio e il territorio appenninico circostante si sono svegliati ieri avvolti da un manto nevoso che ha regalato un’atmosfera tipicamente natalizia. Una forte nevicata ha interessato l’area eugubino-gualdese nella notte, con i fiocchi che, secondo le previsioni di Umbria Meteo, continueranno a cadere in modo intermittente fino alle ore 18:00 di oggi. Successivamente, si prevede un progressivo miglioramento, anche se non si escludono brevi nevicate sporadiche fino a domani mattina. L’allerta, tuttavia, resterà alta per il rischio di formazione di ghiaccio, specialmente sulle strade.

Sul fronte della viabilità, la situazione ha registrato diverse criticità. Ieri mattina, un’auto si è bloccata lungo il valico della Madonna della Cima, sulla strada regionale 298 Eugubina che collega Scheggia a Gubbio, creando problemi al traffico per circa due ore. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti prontamente, ripristinando la circolazione alternata con l’aiuto di un fuoristrada per liberare la carreggiata. Anche sulla strada statale 452 della Contessa, mezzi spazzaneve e spargisale sono entrati subito in azione per garantire la percorribilità delle arterie principali.

Il Comune di Gubbio, oltre a richiamare i cittadini al rispetto dell’obbligo di dotazione di catene o pneumatici invernali, ha rassicurato sulla continuità della raccolta dei rifiuti, nonostante i disagi provocati dalla neve. Sono stati messi in campo mezzi attrezzati per raggiungere le località più isolate e difficili da raggiungere.

Il panorama innevato ha regalato immagini suggestive a molti residenti e turisti, con l’Appennino che si è tinto di bianco proprio alla vigilia di Natale. Tuttavia, le autorità invitano alla massima prudenza, soprattutto in vista delle gelate attese nella giornata di domani, quando il sole potrebbe fare la sua comparsa.

Le previsioni meteorologiche indicano che, entro la mattinata di domani, il rischio principale sarà rappresentato dal ghiaccio, in particolare nelle zone più ombreggiate e sui tratti montuosi delle strade. Le autorità raccomandano, pertanto, di limitare gli spostamenti non essenziali e di prestare attenzione alla segnaletica stradale.

In sintesi, mentre il paesaggio offre scenari incantevoli e un’atmosfera natalizia unica, le autorità locali lavorano per garantire sicurezza e continuità dei servizi.