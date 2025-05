Rugby Gubbio ospita la Nazionale U20 femminile

Allenamenti aperti al pubblico dal 23 al 25 maggio

Per la prima volta, il campo del Rugby Gubbio accoglierà la Nazionale Italiana Femminile Under 20 per un raduno tecnico di tre giorni, dal 23 al 25 maggio. La società umbra ASD Rugby Gubbio 1984 ospiterà l’iniziativa, che coinvolgerà 34 atlete selezionate dal tecnico Diego Saccà e dal suo staff. Le giovani Azzurre si alleneranno presso l’impianto sportivo in località Coppiolo.

Il raduno rappresenta una tappa nel percorso di crescita e preparazione delle atlete verso il rugby di alto livello. Gli allenamenti, aperti al pubblico, offriranno alla cittadinanza l’occasione di assistere da vicino alle sessioni di lavoro della rappresentativa nazionale. Il programma include anche un allenamento della selezione regionale femminile umbra e un corso di aggiornamento riservato agli allenatori.

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 23 maggio con una sessione riservata alle giocatrici umbre, seguita dal primo allenamento ufficiale della Nazionale. Sabato 24 sono in calendario due sedute, una mattutina presso la palestra Cross Rulez e il Coppiolo, e una pomeridiana sul campo. Il raduno si concluderà domenica 25 maggio con l’ultima sessione in programma nella mattinata.

Il Rugby Gubbio invita sostenitori e appassionati a partecipare alle attività previste, contribuendo con la propria presenza a sostenere il movimento femminile. L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby, rappresenta un’opportunità significativa per la promozione del rugby giovanile nel territorio eugubino.