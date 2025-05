Gualdo Tadino, nuova energia con 11 milioni di investimenti

Infrastrutture e reti digitali per sostenere il territorio

Un investimento complessivo di circa 11,5 milioni di euro è al centro del nuovo piano infrastrutturale presentato da E-Distribuzione, società del Gruppo Enel, in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino. L’iniziativa, che si avvale anche dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha l’obiettivo di ammodernare e rendere più efficiente la rete elettrica dell’Appennino eugubino-gualdese, includendo non solo Gualdo Tadino ma anche i comuni vicini come Gubbio, Costacciaro, Fossato di Vico, Sigillo e Valfabbrica.

Il piano, illustrato nella Sala Consiliare del Municipio di Gualdo Tadino ai rappresentanti dell’amministrazione locale, è stato delineato dai tecnici e dai referenti istituzionali di E-Distribuzione, che hanno tracciato l’evoluzione degli interventi in corso. La strategia di sviluppo include l’adeguamento tecnologico di impianti esistenti, la creazione di una nuova cabina primaria e la posa di dorsali elettriche interrate di media tensione.

Elemento centrale dell’intervento è la nuova cabina primaria in costruzione in località Colle Pezze, lungo la Strada Provinciale 243. Questo snodo, strategico per la rete elettrica, rappresenterà un punto di accesso di nuova generazione all’energia per circa sedicimila utenze del territorio, garantendo maggiore potenza disponibile e una distribuzione più affidabile. Dotata di due trasformatori capaci di erogare complessivamente 80 megawatt, l’infrastruttura sarà collegata a circa 40 chilometri di nuove linee elettriche sotterranee.

L’impianto rispetterà alti standard ambientali e sarà realizzato con soluzioni compatte per minimizzare l’impatto paesaggistico. L’intera area circostante sarà oggetto di interventi di mitigazione ambientale che comprendono la piantumazione di cinquanta alberi, la creazione di un’area verde di circa mezzo ettaro e la realizzazione di pavimentazioni semi drenanti. Le acque piovane saranno raccolte e reimmesse nel suolo senza alterazioni, in conformità con i principi di invarianza idraulica.

In parallelo, è in corso la digitalizzazione della rete elettrica locale. Tra il 2024 e il 2025 sono già state completamente rinnovate 14 cabine secondarie nel comune di Gualdo Tadino. Tali strutture, grazie all’installazione di apparecchiature tecnologiche avanzate, consentiranno una gestione automatizzata della rete. In caso di guasto, il sistema sarà in grado di isolare il tratto danneggiato e attivare rapidamente linee elettriche alternative, assicurando la continuità del servizio.

Il progetto complessivo si inserisce nell’ambito dei programmi nazionali di sviluppo infrastrutturale supportati dal PNRR, mirati a rafforzare la resilienza delle reti elettriche e aumentare la capacità di accogliere nuove fonti rinnovabili. La nuova cabina primaria, insieme alle dorsali interrate e alle cabine secondarie aggiornate, costituirà un’infrastruttura capace di sostenere la transizione energetica e l’elettrificazione dei consumi.

Il potenziamento della “Hosting Capacity”, ovvero la capacità della rete di integrare nuovi impianti di produzione da fonti rinnovabili, rappresenta uno degli obiettivi principali del piano. L’intervento contribuisce inoltre a migliorare la distribuzione dei carichi elettrici e ad aumentare la disponibilità di potenza per le esigenze attuali e future di cittadini, imprese e attività produttive del comprensorio.

Dal punto di vista ingegneristico, la configurazione della rete verrà ristrutturata secondo un modello a “maglia”, in cui più direttrici elettriche interconnesse formeranno una struttura a rete automatizzata. In caso di disservizio localizzato, il sistema sarà in grado di reagire autonomamente mediante le cosiddette linee controalimentanti, evitando interruzioni prolungate e migliorando la stabilità generale dell’approvvigionamento.

Il progetto prevede anche una significativa ricaduta economica sul territorio, non solo per l’importo dell’investimento ma anche per l’impiego di imprese locali nella realizzazione delle opere. L’intervento si inserisce infatti in un contesto più ampio di rinnovamento infrastrutturale che ha coinvolto Gualdo Tadino negli ultimi anni, con risorse pubbliche e private che hanno raggiunto complessivamente i 300 milioni di euro.

Gli standard ambientali adottati nella costruzione della nuova cabina rispondono alle normative più recenti in materia di sostenibilità. Ogni apparecchiatura sarà alloggiata all’interno di strutture progettate per garantire il massimo livello di sicurezza tecnica, ambientale e operativa. Inoltre, la cabina non sarà fonte di emissioni: trasformerà l’energia proveniente dalla rete nazionale ad alta tensione per distribuirla poi alle reti locali a media e bassa tensione.

Questo intervento, che rappresenta la fase più avanzata del piano di potenziamento “Resilienza” ed “E-Grids” già avviato da E-Distribuzione negli anni precedenti, è considerato strategico per assicurare la qualità e la continuità del servizio elettrico, in particolare in contesti caratterizzati da condizioni climatiche avverse o da domanda energetica crescente.

Gualdo Tadino e le aree limitrofe potranno quindi contare su una rete elettrica più moderna, digitale e sicura, capace di affrontare le sfide del futuro energetico, riducendo i rischi di disservizi e migliorando le condizioni per uno sviluppo sostenibile e tecnologicamente avanzato dell’intero territorio.