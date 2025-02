Gualdo Tadino potenzia la sicurezza urbana con il nuovo sistema di videosorveglianza intelligente

Implementare il servizio di videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza e facilitare le indagini del Comando di Polizia locale. È questo il senso di un atto della Giunta comunale approvato nell’ultima seduta che ha dato il via a un progetto realizzato dal Comando di Polizia locale e dall’Ufficio per la Transizione al digitale. “Siamo partiti dalla considerazione che nel territorio sono già presenti oltre novanta telecamere di videosorveglianza direttamente gestite dal Comune.

Un numero che garantisce la copertura di una larga fetta della città, partendo dai punti più sensibili del centro storico, ma anche zone periferiche e altri punti che necessitano di controlli come giardini e parchi. Un numero notevole che però a volte presenta difficoltà nella sua gestione, sia dal punto di vista della visione in diretta, sia dalla gestione delle immagini per la verifica di eventuali reati contro il patrimonio e non solo.

Da qui la decisione di acquistare un software specifico, il Milestone, che consentirà agli agenti della Polizia locale di monitorare costantemente il territorio e avere numerose soluzioni nelle indagini che prevedono l’uso di telecamere” sottolinea il sindaco, Massimiliano Presciutti. In pratica, partendo da esperienze già attuate in altri comandi di Polizia locale, l’Amministrazione Comunale ha deciso di attivare questo software che collegherà le telecamere presenti nel territorio in un unico server, anch’esso acquistato con questo progetto e specifico per questo utilizzo, e le riverserà su una postazione di lavoro specializzata presso la sede del Comando di Polizia locale di via Lucantoni. Il software Milestone è una piattaforma che permette il monitoraggio in tempo reale, analisi avanzate grazie a moduli aggiuntivi, archiviazione sicura delle registrazioni e gestione centralizzata e remota del sistema di videosorveglianza.

“Tutto questo aumenterà sicuramente l’efficienza del sistema di videosorveglianza del Comune a tutto vantaggio della sicurezza, considerando che presso il comando della Polizia locale le telecamere saranno monitorate in tempo reale, potranno essere utilizzate anche nelle indagini di polizia giudiziaria da parte di tutte le forze dell’ordine del territorio, con le quali ovviamente da sempre collaboriamo” aggiunge l’assessore alla Transizione al digitale, Giorgio Locchi, che ha seguito l’attivazione del progetto. Ma il progetto di sicurezza attraverso l’utilizzo della videosorveglianza non si ferma qui.

“Con la stessa azienda che fornirà il programma stiamo lavorando per la redazione di un progetto per l’istallazione di telecamere alta risoluzione progettate per la lettura automatica e ad alta velocità delle targhe dei veicoli, da collocare ai principali ingressi della città. Telecamere che consentiranno di migliorare a livello di Smart City con l’ottimizzazione del traffico e monitoraggio della viabilità urbana, la sicurezza stradale con la possibilità di rilevamento di infrazioni, controllo della velocità e verifica del rispetto delle norme di circolazione, e soprattutto sulla sicurezza urbana con supporto alle forze dell’ordine per la prevenzione di reati e la gestione della mobilità cittadina segnalando in tempo reale la presenza di veicoli sospetti, rubati o segnalati dalle forze dell’ordine. Un progetto che coinvolgerà anche gli altri comuni del servizio associato di Polizia locale e che sarà oggetto di una richiesta di finanziamento al Ministero dell’Interno, nell’ambito di uno specifico bando” viene sottolineato dall’assessore Locchi. Intanto si avvierà a breve l’installazione del Milestone.

“Nei prossimi giorni provvederemo all’installazione sia delle componenti hardware che di quelle software, in maniera tale che il servizio possa essere attivato entro il mese di febbraio. Tra l’altro le risorse destinate a questo progetto derivano dai fondi del Pnrr legate al digitale e consentiranno anche la creazione di una infrastruttura basata su fibra ottica di proprietà del comune per collegare le telecamere con il server” conclude l’assessore Giorgio Locchi.