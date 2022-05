Lega Gubbio, Centro del Riuso: dopo sei anni è ancora un contenitore vuoto

Centro del Riuso: dopo sei anni è ancora un contenitore vuoto ed inutilizzato. La denuncia arriva dai consiglieri del Gruppo Lega Michele Carini e Sabina Venturi che hanno presentato una interpellanza “per avere notizie certe, concrete e rassicuranti riguardanti l’attivazione del Centro del Riuso territoriale a fronte dei 90mila euro di fondi della collettività impegnati per la messa a punto. Avere un Centro del Riuso garantirebbe dei vantaggi sia ambientali che sociali – proseguono i consiglieri – Con il riuso si eviterebbe lo smaltimento in discarica di materiali ad oggi non recuperabili, cosi da aggiungere un altro tassello alla strategia rifiuti zero obiettivo primario dell’Amministrazione Stirati, si avrebbe un miglioramento della raccolta differenziata la quale, al di là dei soliti annunci di sindaco ed assessore, pur essendo estesa in tutto il territorio comunale ad oggi vede un 30% di materiale non recuperabile. Infine, si avrebbero nuove possibilità occupazionali e forme di sostegno delle famiglie meno abbienti. Vorremmo quindi sapere quale esito ha avuto la procedura di affidamento della gestione attraverso bando pubblico ed eventualmente quali problematiche sono state riscontrate, che hanno causato questo ritardo”.

Da Lega Gubbio