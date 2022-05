Palio dei Quartieri 2022: l’autore del drappo sarà Luigi Frappi

Il pittore Luigi Frappi sarà l’autore del palio 2022. L’artista folignate ha dato la sua disponibilità a dipingere l’opera che verrà assegnata come premio al vincitore della prossima edizione del Palio dei Quartieri, che si disputerà dal 28 al 31 luglio e dal 4 al 7 agosto.

A sostenere la scelta del maestro, che dipingerà il drappo, il presidente Vincenzo Pierantoni con il sostegno del direttivo dell’ente, che intende valorizzare l’evento attraverso il binomio virtuoso artista – palio per conferire la giusta visibilità alla Città delle acque e alla manifestazione nel contesto nazionale.

Nei giorni scorsi, durante la riunione del Consiglio Maggiore, è stata consegnata ai Quartieri, Borgo San Martino e Porta Santa Croce, la traccia 2022 che sarà il tema centrale del Palio: “Donna, matrimonio, famiglia: triade su cui si fonda la storia umana e si misura l’emancipazione femminile”.

Per quanto riguarda la commissione storica – artistica sarà composta dal pittore Aldo Canzi, dal dottore Alfredo Properzi, dal professore Ivo Picchiarelli, dalla poetessa Maria Rosaria Luzi e dell’insegnante Silvia Scagliusi.

“La commissione storico artistica – spiega il presidente dell’ente Vincenzo Pierantoni – ha svolto un ottimo lavoro convogliando ai Quartieri una serie di spunti utili per le attività che poi saranno valutate dalla giuria per l’assegnazione del premio speciale 2022. Ringrazio tutti i componenti della commissione per la serietà e la dedizione al ruolo che gli è stato assegnato, ma anche per la disponibilità dimostrata. Come ente Palio stiamo lavorando su più fronti con fervore per assicurare a tutti uno spettacolo degno di un Palio. La giuria che valuterà il corteo storico, l’animazione dei vicoli e la cena d’epoca di ogni Quartiere è già stata costituita, sarà composta da docenti di fuori regione che hanno aderito con molto entusiasmo visto il particolare format della manifestazione che si snoda su due periodi storici. Siamo, inoltre, soddisfatti e onorati che sia il maestro Luigi Frappi a realizzare il drappo del Palio”.