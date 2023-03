ZTL, come cambia il traffico con il nuovo regolamento

“Nella seduta di martedì scorso il Consiglio Comunale ha votato all’unanimità la modifica al regolamento per il rilascio dei permessi ZTL: una revisione, a cinque anni dall’introduzione dei varchi elettronici, che si è resa necessaria al fine di limitare il traffico di automobili e grandi mezzi e la sosta parassitaria, riducendo il numero di permessi concedibili. L’obiettivo è quello di tutelare la qualità della vita nel centro storico, il suo decoro, la qualità dell’aria e l’utenza debole”: così il vicesindaco Alessia Tasso, a commento del nuovo regolamento relativo al rilascio dei permessi di circolazione nella ZTL approvato martedì.

Le principali novità del nuovo regolamento consistono nella riduzione dell’orario di carico/scarico nella zona monumentale alla fascia 7:00-10:00 e nella possibilità di effettuare accessi giornalieri di due ore solo previa richiesta, presentandosi al front office della Polizia Municipale, per un massimo di tre ingressi settimanali. La richiesta di permessi tramite e-mail resta possibile solo per i disabili, e per coloro che dovessero avere necessità di accesso urgenti, opportunamente documentate, che si verifichino in orario di chiusura degli uffici.

Le modifiche relative ai permessi permanenti riguarderanno solo i permessi rilasciati a proprietari di immobili e domiciliati non residenti e alcune categorie di residenti che abbiano più di un permesso con tre targhe ciascuno, essendo prevista la riduzione del numero dei veicoli inseriti in un singolo permesso. Vengono inoltre eliminati i permessi della tipologia “Uffici Comunali” in uso ai vari settori dell’Ente. Coloro che siano in possesso di permessi soggetti a modifiche saranno contattati dal Comando Polizia Municipale attraverso i recapiti forniti al momento della precedente istanza.