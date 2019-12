A Gubbio una vincita da 37mila euro, risultato al SuperEnalotto in Umbria

A Gubbio una vincita da 37mila euro, risultato al SuperEnalotto, Umbria

Umbria protagonista nell’ultimo concorso del SuperEnalotto: ieri sera un fortunato giocatore di Gubbio, in provincia di Perugia, ha centrato una vincita da 37mila euro, riferisce Agipronews. La schedina vincente – con la quale sono stati realizzati un “5”, un “4”, un “3” e due punti “2”- è stata convalidata al Bar Del Ceraiolo in via Leonardo Da Vinci 8.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 46,5 milioni di euro, premio più alto in Europa e terzo al mondo. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Umbria l’ultimo Jackpot è stato vinto a settembre del 2011, con 65 milioni proprio a Gubbio.