Covid, Gubbio, disposta chiusura attività il 25-26 aprile e 1 maggio

dal Sindaco di Gubbio, Filippo Mario Stirati

Alla luce dell’ordinanza n. 19 del 20.04.2020 della Presidente della Giunta Regionale Donatella Tesei, oltre alla chiusura già prevista delle attività commerciali per le festività del 25 aprile e del 1° maggio, ho disposto, con ordinanza, di aggiungere la chiusura anche per il 26 aprile.

Si tratta di un provvedimento emanato innanzitutto per rispetto del mondo del lavoro e per la dignità che deve caratterizzare la sua organizzazione; in secondo luogo, vista la peculiarità delle giornate di festa, l’apertura degli esercizi commerciali per l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, potrebbe indurre a spostamenti non strettamente necessari e pertanto causare possibili assembramenti.

Pertanto è stabilita la chiusura di tutte le attività commerciali sia degli esercizi di vicinato, sia delle medie e delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali ricadenti sul territorio comunale, fatti salvi: i punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica purché ubicati su area pubblica o in locali indipendenti; le farmacie; le parafarmacie ubicate in locali indipendenti; le tabaccherie; i punti vendita di carburante per autotrazione; l’attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta tramite consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Si invita tutta la cittadinanza a tenere in debito conto per i propri approvvigionamenti di queste chiusure.