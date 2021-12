Gualdo Tadino, da domani vaccini a under 12 presso Centro della terza Età

Gualdo Tadino, da domani vaccini a under 12 presso il Centro della Terza Età

Domani pomeriggio la prima seduta vaccinale pediatrica presso il punto vaccinale gualdese

al pomeriggio di martedì 21 dicembresituato nel Piazzale Federico II di Svevia a Gualdo Tadino.

Da Ufficio Stampa Comune di Gualdo Tadino

Si svolgerà, infatti, domani pomeriggio la prima seduta vaccinale pediatrica presso il punto vaccinale gualdese.

Le prenotazioni

Sono trentatre gli under 12 che hanno prenotato la vaccinazione, che verrà effettuata di martedì e giovedì pomeriggio, i due giorni scelti per la somministrazione del vaccino presso il punto di Gualdo Tadino.

Il personale dell’Asl del punto vaccinale di Gualdo Tadino sta predisponendo dei pacchetti regali per i bambini che riceveranno il vaccino.

Il Punto vaccinale presso il Centro della Terza Età situato nel Piazzale Federico II, oltre che per gli under 12 nei pomeriggi menzionati sopra, rimarrà in funzione inoltre per gli adulti nelle giornate di lunedì-mercoledì-venerdì.

Il sindaco Presciutti

“

Ringrazio – ha sottolineato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – tutte le strutture della ASL Umbria 1 con le quali abbiamo instaurato una grande e proficua collaborazione sin dall’ inizio della pandemia.

Il nostro punto vaccinale non solo resterà aperto finché ce ne sarà bisogno, ma implementerà le aperture dedicando due pomeriggi a settimana ai bambini della fascia 5-11 anni.

Mi appello al senso di responsabilità di tutti i genitori vaccinate i vostri figli! Fatelo per loro, fatelo per voi, fatelo per il bene di tutti!”