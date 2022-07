Search for: Search Button

Gubbio, Estate 2022, ecco tutti gli eventi di luglio e agosto

Musica, teatro, cinema, eventi culturali, mostre, ma anche eventi sportivi ed esperienze di gusto: ci sono proprio tutte le proposte dell’estate eugubina 2022 nel flayer da oggi in distribuzione, in versione cartacea e online sui social, che raccoglie giorno per giorno le proposte dell’assessorato alla Cultura per eugubini e turisti.

Si tratta di un calendario giornaliero che mette insieme festival, spettacoli al Teatro Romano, eventi musicali e tutte le attività che animeranno le vie di Gubbio, i palazzi, le chiese, i parchi. Sul portale turistico www.ilikegubbio.com tutti gli aggiornamenti, e c’è anche un QR code da scaricare per essere informati in tempo reale su eventuali variazioni, spostamenti in caso di maltempo, modifiche al programma. Si parte con il “Wondrelast Music Festival”, che va in scena questa sera dalle 18 nella zona della pista ciclabile de “Le Cerque” e si chiude con il Festival del Medioevo e la Mostra Mercato del Tartufo.

“Abbiamo voluto creare uno strumento che agevoli gli eugubini, le eugubine e i visitatori nella possibilità di godere nel migliore dei modi delle tante possibilità offerte dalle proposte messe in campo dall’estate eugubina – sottolinea l’assessore alla Cultura Giovanna Uccellani – il flayer, cartaceo e consultabile online, verrà aggiornato per quanto riguarda la versione digitale al fine di poter dare in tempo reale tutte le informazioni su eventuali, possibili modifiche dei vari spettacoli. Penso alla stagione del Teatro Romano, che partirà nel mese di agosto, o agli altri eventi che animeranno la città. Siamo particolarmente soddisfatti del livello qualitativo dell’offerta culturale, che in questa estate, che ci auguriamo di vera ripartenza e rinascita dopo il difficilissimo inverno che abbiamo vissuto, propone spettacoli, eventi, mostre, film e musica davvero per tutte le età e per ogni tipo di interesse. L’aver saputo fare squadra con associazioni e privati ha premiato, e sono certa che premierà anche le attese degli eugubini e dei turisti che sceglieranno la città di Gubbio epr le loro vacanze”.



Sul sito www.ilikegubbio.it, sul portale web del Comune di Gubbio e sui social tutto il calendario delle serate di Luglio e Agosto, per ulteriori informazioni info@iat.gubbio.pg.it.