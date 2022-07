Search for: Search Button

Miss Italia, a Nocera Umbra prima tappa con 18 miss

Domani, sabato 9 luglio, Nocera Umbra farà da apripista ai numerosi eventi targati Miss Italia attesi in tutta la regione; alle 21 in Piazza Umberto I, saranno 18 le miss che calcheranno il palcoscenico davanti alla giuria e al pubblico. Le ragazze si presenteranno sia sfilando in passerella sia cimentandosi in varie esibizioni, “prove di personalità” scelte da loro.

Tra le novità di quest’anno anche i volti dei due presentatori che animeranno la serata. Come Lucrezia Lucchetti, Miss Umbria 2014 alle finali nazionali del concorso, che torna sul palco di Miss Italia nella nuova veste di presentatrice. Accanto a lei Angelo Rifino, conduttore e intrattenitore pugliese ma romano d’adozione.

Quella di Nocera Umbra è la prima selezione provinciale della regione. La vincitrice si aggiudicherà il titolo di Miss Nocera Umbra.

Le prime sei classificate della serata saranno ammesse a una delle otto finali regionali.

Le selezioni umbre sono organizzate da Recommunication, nuova agenzia esclusivista. “Le ragazze domani debuttano in un concorso che ha la storia e la tradizione di Miss Italia” – ha detto la responsabile di Recommunication-. E’ un particolare ingresso in società qui dove si ammira la bellezza, ma si cerca anche di scoprire il talento come avviene da 83 anni in questa manifestazione. Sarà una serata divertente e piacevole nel corso della quale le miss vivranno momenti indimenticabili”.

Domenica 10 luglio alle 21 la seconda tappa provinciale sarà a Ferentillo (Terni), in cui avremo l’elezione di Miss Rocche Raccontano.