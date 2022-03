Il Rugby Gubbio inizia bene la scalata verso la serie B

C’è voluta una gran prova di forza e di carattere da parte dei giocatori della Senior del Rugby Gubbio per battere un Fano Rugby carico e con il coltello tra i denti per tutti gli 80 minuti della partita.

Al Coppiolo di Gubbio finisce 16-15 per il Rugby Gubbio, in una partita che, nonostante il freddo, ha scaldato i cuori dei tifosi sugli spalti.

Fonte Ufficio Stampa

Rugby Gubbio

Il Gubbio ha attaccato per gran parte del primo tempo, non riuscendo però a concretizzare e arrivando a prendere una meta dal Fano, non trasformata. Una punizione per il Rugby Gubbio accorcia le distanze e il primo tempo finisce 3-5 per il Fano. Partita diversa nel secondo tempo, prima una punizione, poi una meta di mischia finalizzata da Capitan Francesco Rossi, portano il risultato sull’11-5 per il Rugby Gubbio.

Poi due mete del Fano, squadra molto ben organizzata e con una linea di trequarti veloce ed efficace. Solo all’80.mo un’altra meta di mischia regala al Rugby Gubbio una vittoria sofferta ma meritata. Buona la prima nella II^ Fase Interregionale Promozione di Serie C. La strada è ancora lunga ma chi ben comincia…

Prossimo appuntamento a San Benedetto del Tronto il 13 marzo.

I giocatori scesi in campo per il Gubbio: Mattia Scotti, Riccardo Tosti, Giuseppe Casagrande, Andrea Maria Piermatti, Sebastiano Capannelli (VC), Marco Bellezza, Francesco Rossi (C), Marco Caroli, Federico Larrecharte, Davide Gioè, Eugenio e Giacomo Bellezza, Tommaso Micale, Giovanni Di Fiore, Marco Pascolini, Samuel Giacomini, Andrea Stefani, Tommaso del Ventura, Gabriele Micale, Alessio Merangola, Alessio Ghirelli, Francesco Lorenzi.

Allenatori: Gianluca Gamboni head coach, Lucio Sollevanti, assistente allenatore, Giampiero Lombardini, allenatore dei trequarti, Paolo Menichetti, allenatore della mischia, Daniele Fiorucci, preparatore dei lanciatori delle rimesse laterali e Francesco Rossi, specialista delle touche.

Le altre partite del Rugby Gubbio

Sabato sconfitta per l’Under 15 di coach Giuliano Bossi contro la franchigia Terni/Foligno. I lupetti del Rugby Gubbio U15 iniziano bene passando subito in vantaggio ma poi non riescono a tenere il ritmo e cedono campo, partita e risultato finale. Le parole di coach Bossi: “E’ stata la prima partita dopo una lunga pausa, dobbiamo lavorare molto per ritrovare lo smalto dei tempi migliori”.

Sconfitto anche il Perugia/Gubbio Under 19 che a Pian di Massiano incassa un 7-39 dal Prato nel Campionato Elite.