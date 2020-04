Lavori di pavimentazione su rampe e bretella statale 219 “Gubbio e Pian d’Assino”

A partire da domani, mercoledì 1 aprile, Anas (Gruppo FS Italiane) eseguirà i lavori di ripristino della pavimentazione sulle rampe e sulla bretella di collegamento dello svincolo “Gubbio Est”, lungo la strada statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino”.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, lo svincolo sarà provvisoriamente chiuso sia in ingresso che in uscita. In alternativa sarà possibile utilizzare gli svincoli “Gubbio Centro” e “San Marco/Padule”.

Il completamento è previsto entro la fine del mese di aprile.

