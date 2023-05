Open Day ITS Umbria Academy, presentati nuovi corsi studio Gubbio

Open Day ITS Umbria Academy – Accompagnare i giovani nella scelta del loro percorso professionale e creare un’occupazione rispondente alle necessità delle aziende che operano sul territorio. Se ne è parlato a Gubbio in occasione dell’Open Day organizzato al Centro Servizi Santo Spirito da ITS Umbria Academy per presentare a giovani, famiglie e imprese i corsi di studio per il biennio 2023-2025 e le nuove opportunità dell’Accademia umbra in Scienze e Tecnologie applicate che, con il corso Meccatronica, si è confermata al primo posto assoluto nella graduatoria nazionale 2023 stilata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, anche grazie alla elevata percentuale di occupazione al termine del biennio.

Un ampio e partecipato momento di confronto, che ha coinvolto rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle istituzioni e dell’istruzione sul tema del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e sulle prospettive per giovani e realtà produttive del territorio.

Far convergere programmi didattici e fabbisogni delle imprese, per aiutare i giovani a coltivare le proprie attitudini offrendo loro sbocchi lavorativi nel proprio territorio. È l’obiettivo condiviso nel corso dell’incontro, aperto dal saluto dei sindaci di Gubbio e Gualdo Tadino, Filippo Mario Stirati e Massimiliano Presciutti, al quale sono intervenuti l’Assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni, il Vice Presidente di ITS Umbria Academy Vasco Gargaglia, la Dirigente dell’IIS Casimiri di Gualdo Tadino Sabrina Antonelli e i rappresentanti delle Associazioni di categoria del territorio: Luca Colaiacovo, Presidente della Sezione Eugubino-Gualdese di Confindustria Umbria, Simone Cascioli, Direttore Generale di Confindustria Umbria, Lucio Lupini, Consigliere di Confcommercio Umbria e Presidente di Iter, Andrea Rueca, Responsabile territoriale comprensorio Eugubino-Gualdese di CNA Umbria, Fabio Rossi, Presidente di Confagricoltura Umbria, Mauro Franceschini, Presidente di Confartigianato Imprese Umbria e Enzo Tonzani, Presidente del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia. Alla tavola rotonda, moderata da Giacomo Marinelli Andreoli, sono intervenuti anche il Segretario generale regionale della Cisl Umbria Angelo Manzotti e Maria Raffaella Caprioglio, Presidente di Umana.

“In uno scenario nel quale le competenze tecnologiche sono particolarmente richieste dalle aziende – ha sottolineato il Vice Presidente di ITS Umbria Academy Vasco Gargaglia – l’obiettivo dei percorsi biennali e gratuiti dell’Academy è proprio quello di formare professionisti pronti ad entrare nel mondo del lavoro. Questo incontro è particolarmente importante, perché intende aiutare i giovani ad orientarsi nella scelta del proprio percorso di formazione e al tempo stesso coinvolgere i principali attori dello sviluppo locale e regionale per valorizzare il ruolo delle nuove generazioni, contribuendo così alla crescita economica e sociale”.

L’Assessore regionale allo Sviluppo economico ha espresso grande soddisfazione per gli eccellenti risultati raggiunti dall’Academy umbra, ribadendo il ruolo strategico di questo sistema di istruzione che permette alle imprese di trovare le competenze che oggi mancano e ai giovani di intraprendere un percorso formativo che garantisce la quasi certezza dell’occupazione.

All’incontro hanno partecipato anche due studenti di ITS Umbria, Elena Taburchi e Brian Cavallucci: entrambi hanno raccontato la propria esperienza, testimoniando come la scelta di frequentare l’ITS abbia consentito loro di acquisire competenze specialistiche e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

I numeri e le attività di ITS Umbria Academy. Dalla sua fondazione, nel 2011, ad oggi ITS Umbria Academy è cresciuta nel numero di studenti (circa 400 nuovi immatricolati all’anno), di percorsi formativi (15) e di aziende coinvolte (350) che collaborano attivamente partecipando alla progettazione dei corsi, alla didattica e ospitando i tirocini.

Per il biennio 2023-2025 ITS Umbria Academy ha ampliato l’offerta dei corsi di studio, soprattutto negli ambiti Information & Communication Technology, Marketing e Amministrazione di impresa, Efficienza Energetica, e Tecnologie operative e digitali per processi industriali continui. Sono stati inoltre confermati e aggiornati con una impronta sempre più tecnologica e digitale, gli indirizzi già consolidati come Meccatronica e Industria 4.0, Biotecnologie e Sostenibilità ambientale, Agricoltura sostenibile e Smart farming, Promozione del territorio e Gestione imprese turistiche. Il corso di studio per il settore edilizia, incentrato sul Building information modeling, si arricchirà di contenuti in Grafica digitale e Realtà aumentata.

Da quest’anno, saranno inoltre introdotte le borse di studio – per un valore di 200 mila euro – ed è in programmazione la realizzazione di campus con alloggi disponibili per gli studenti nei pressi dei poli didattici di Foligno, Perugia e Terni, dove si trovano anche i laboratori attrezzati con le più moderne tecnologie.