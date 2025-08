Settimana di Rievocazioni, Sfide e Cultura dal 4 al 10 Agosto

La città di Nocera Umbra si prepara a vivere una delle sue tradizioni più sentite: il Palio dei Quartieri, la cui edizione 2025 è stata ufficialmente presentata questa mattina, infondendo grande entusiasmo tra la popolazione e gli organizzatori. L’evento, che coinvolgerà l’intera comunità dal 4 al 10 agosto, promettendo sette giorni di immersione nella storia e nella cultura locale, è stato illustrato dettagliatamente nella storica Sala dei Sindaci.

Questo momento atteso segna l’avvio ufficiale di una settimana densa di appuntamenti, che culminerà nella competizione tra i due rioni. Il presidente dell’Ente Palio, Alessandro Coccia, ha sottolineato con enfasi l’importanza della manifestazione come espressione profonda dell’identità locale, un connubio indissolubile di storia, passione autentica e l’entusiasmo contagioso che anima Nocera e i suoi abitanti. Un ringraziamento particolare è stato rivolto con gratitudine ai contradaioli, il cui impegno incessante, il sacrificio di tempo e la dedizione costante rendono possibile ogni anno la complessa e affascinante realizzazione di questa rievocazione. Senza la loro passione, il Palio non potrebbe raggiungere l’alto livello di autenticità e coinvolgimento che lo contraddistingue.

Durante la conferenza inaugurale, cui hanno poartecipato il sidaco Virginio Caprvi e il suo vice Alberto Scattolini, l’attenzione si è subito concentrata sulle figure eleganti delle Dame rappresentanti i due quartieri storici, Borgo San Martino e Porta Santa Croce, simbolo della grazia e dell’orgoglio rionale.Sara Armillei, per Borgo San Martino, e Ludovica Vinciarelli, per Porta Santa Croce, sono state presentate ufficialmente non solo come volti iconici della locandina di questa edizione, ma anche come emblemi viventi delle rispettive contrade, custodi di antiche rivalità e legami comunitari. Con loro, sono stati svelati i drappi distintivi di ciascun quartiere, vere e proprie opere d’arte che incarnano lo spirito competitivo e la bellezza della tradizione secolare. Successivamente, è stato illustrato in ogni dettaglio il calendario completo degli eventi, promettendo un susseguirsi di emozioni, spettacolo e momenti di aggregazione che terranno Nocera con il fiato sospeso per l’intera settimana.

Il Palio prenderà il via ufficialmente lunedì 4 agosto alle ore 21 con la solenne serata inaugurale, un prologo che darà il tono all’intera manifestazione. L’attrice Lucrezia Lucchetti, già apprezzata conduttrice della precedente edizione, guiderà il pubblico attraverso i momenti iniziali di questa festa cittadina, introducendo le figure chiave e l’atmosfera che accompagnerà i giorni successivi.

Il cuore pulsante della competizione si accenderà però da martedì 5 agosto, quando i riflettori si punteranno sui maestosi cortei storici, vero fiore all’occhiello del Palio. Sarà il Borgo San Martinoa sfilare per primo, portando in scena un affascinante corteo in stile medievale. Attraverso costumi ricchi di dettagli, musiche evocative e scenografie accurate, questo corteo trasporterà gli spettatori indietro nel tempo, rievocando epoche passate con fedeltà storica. Mercoledì 6 agosto, toccherà invece alla Porta Santa Croceincantare gli spettatori con la sua sfilata grandiosa ispirata al periodo ottocentesco, offrendo una prospettiva diversa ma altrettanto suggestiva della storia locale e della sua evoluzione. Ogni passo, ogni abito, racconterà una parte del ricco patrimonio nocerino.

Le rievocazioni proseguiranno giovedì 7 agosto, quando il Borgo San Martino animerà nuovamente le vie cittadine con coinvolgenti animazioni storichenei vicoli più caratteristici e una sontuosa cena tematica in perfetto stile medievale, invitando i partecipanti a un vero e proprio viaggio nel tempo, tra sapori e atmosfere d’altri tempi. Il testimone passerà poi a Porta Santa Croce venerdì 8 agosto, che proporrà analoghe attività di animazione storica e una cena d’epoca altrettanto curata, mantenendo alto il coinvolgimento del pubblico e l’immersione nell’atmosfera festosa.

La serata di sabato 9 agosto sarà un trionfo di ritmo e passione, dedicata all’esibizione deitamburinidelle due contrade, un momento di grande impatto sonoro e visivo previsto per le 21 in Piazza Umberto I, dove l’energia dei musici risuonerà tra gli edifici antichi. A seguire, nella suggestiva cornice di Piazza Caprera, avverrà l’attesa assegnazione del

Premio Speciale, un riconoscimento importante destinato al quartiere che avrà saputo esprimere la maggiore eccellenza nella complessiva realizzazione della sfilata, dell’animazione dei vicoli e della cena storica, premiando l’impegno collettivo e la cura dei dettagli.

Il culmine delle celebrazioni e delle sfide agonistiche è atteso per domenica 10 agosto con il tradizionale e avvincente Gioco della Dama infedele. Questa prova finale, da sempre momento clou e decisivo del Palio dei Quartieri, vedrà gli atleti di Borgo San Martino e Porta Santa Croce misurarsi in una competizione fisica e strategica di alto livello. Il gioco si articola su due prove principali di resistenza e coordinazione: la “staffetta”, che prevede quattro tratti di percorso da affrontare con determinazione, e la “portantina”, con tre segmenti in cui la sinergia di squadra sarà fondamentale, entrambe decisive per la conquista dell’ambito Palio, simbolo di vittoria e prestigio.

Il sindaco di Nocera Umbra, Virginio Caparvi, ha espresso grande soddisfazione per la crescita esponenziale che la festa ha dimostrato negli ultimi anni, divenendo un appuntamento imperdibile. Ha evidenziato come il Palio abbia raggiunto livelli straordinari sia in termini di consapevolezza storica che di qualità della rievocazione, rendendo la città fiera di ospitare un evento di tale portata, autenticità e risonanza culturale, che attira visitatori da ogni dove.

La presentazione di questa mattina ha svelato anche le opere d’arte che diventeranno i simboli tangibili della vittoria e dell’ingegno artistico locale. Il drappo del Palio 2025, così come quelli del Premio Speciale e del Palio del Garzoncello, sono stati mostrati al pubblico per la prima volta, suscitando ammirazione e curiosità. Quest’anno, la creazione del drappo principale è stata affidata all’artista Patrizia Zingaretti, la quale ha realizzato un’opera d’arte mozzafiato, profondamente simbolica. Il suo drappo raffigura una veduta aerea del centro storico di Nocera Umbra, un’immagine suggestiva e dettagliata, portata in trionfo da figure angeliche, mentre sullo sfondo le dame dei due quartieri osservano la scena con evidente estasi e riverenza.

L’artista ha spiegato con emozione di essere stata ispirata da una fotografia aerea della città, che le ha ricordato in modo sorprendente una mano benedicente, con l’indice e il medio puntati verso la cattedrale e il campanaccio, luogo di riposo della salma di San Rinaldo, patrono. Da questa visione mistica, ha deciso di inserire nel disegno le due dame rivolte verso la rappresentazione di Nocera, glorificata dagli angeli, per sottolineare con forza la bellezza intrinseca e la sacralità della città. Patrizia Zingaretti ha firmato con maestria anche il drappo del Palio del Garzoncello, arricchendo ulteriormente il patrimonio artistico della manifestazione.

Per il Premio Speciale, l’incarico è stato affidato a Franco Tacconi, che ha concepito un’allegoria della città su due livelli, combinando una vista iconica della Torre civica di Nocera Umbra con i colori vivaci dei due quartieri, in un’armoniosa contrapposizione che ben simboleggia la competizione ma anche l’unità profonda che lega la comunità. Non resta, dunque, che prepararsi a lasciarsi trascinare completamente nell’atmosfera unica e coinvolgente della festa, immergendosi appieno nel Palio dei Quartieri 2025, per il quale Nocera Umbra è pronta ad accogliere i visitatori e i cittadini per una settimana indimenticabile di storia, cultura e vibrante tradizione.