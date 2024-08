Partita Cuore Gubbio: Vigili del Fuoco vincono e donano ricavato

Partita del Cuore a Gubbio: Vigili del Fuoco vincono e donano il ricavato

Il 29 agosto 2024, si è tenuta presso lo Stadio Pietro Barbetti di Gubbio una partita di calcio benefica, denominata “Partita del Cuore“. L’incontro ha visto la Nazionale Piloti Cronoscalate sfidare una squadra composta da una delegazione umbra dei Vigili del Fuoco. L’evento è stato organizzato con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Casa Famiglia di Santa Lucia, una struttura che offre sostegno a bambini e madri in situazioni di difficoltà.

La partita, che si è svolta nell’ambito della 59ª edizione del Trofeo Luigi Fagioli, ha visto la collaborazione tra l’amministrazione comunale di Gubbio e l’associazione CECA Trofeo Luigi Fagioli. Questi due enti hanno lavorato congiuntamente per garantire il successo dell’iniziativa, che si inserisce tra le attività del fine settimana dedicate alla cronoscalata, uno degli eventi motoristici più attesi nel panorama sportivo locale.

Sul campo, la squadra dei Vigili del Fuoco ha avuto la meglio sulla Nazionale Piloti, aggiudicandosi la vittoria. Tuttavia, il risultato sportivo ha assunto un ruolo secondario rispetto all’importante scopo benefico dell’evento. Il ricavato della manifestazione è stato interamente devoluto alla Casa Famiglia di Santa Lucia, un centro di accoglienza che opera da anni nel territorio umbro, offrendo supporto e assistenza a persone in situazioni di grave disagio socio-economico.

L’iniziativa ha attirato l’attenzione di numerosi spettatori, che hanno affollato le tribune dello stadio Pietro Barbetti per sostenere una causa importante attraverso lo sport. Tra i presenti, anche rappresentanti delle istituzioni locali e personalità legate al mondo delle cronoscalate, che hanno voluto esprimere il loro appoggio all’evento.

La “Partita del Cuore” non è stata solo un’occasione per vedere all’opera calciatori e piloti in una veste inusuale, ma ha anche rappresentato un momento di forte coesione tra diverse realtà del territorio. La collaborazione tra l’amministrazione comunale di Gubbio, l’associazione CECA e i partecipanti ha dimostrato come lo sport possa fungere da veicolo di solidarietà, contribuendo in modo concreto al sostegno di chi ne ha più bisogno.

L’inserimento della partita nel contesto del Trofeo Luigi Fagioli ha inoltre permesso di amplificare la risonanza dell’evento, portando l’attenzione del pubblico su una causa nobile. Il Trofeo, che ogni anno attira appassionati di motori da tutta Italia, ha così offerto una piattaforma di grande visibilità alla “Partita del Cuore”, favorendo la raccolta fondi per la Casa Famiglia di Santa Lucia.

Con la vittoria dei Vigili del Fuoco e il successo della manifestazione, l’evento si è concluso con la soddisfazione di tutti i partecipanti. Gli organizzatori hanno espresso la volontà di ripetere l’iniziativa anche in futuro, magari rendendola un appuntamento fisso all’interno delle attività collaterali del Trofeo Luigi Fagioli. Il ricavato raccolto permetterà alla Casa Famiglia di Santa Lucia di proseguire nelle sue attività di assistenza, contribuendo a migliorare le condizioni di vita di molti bambini e madri in difficoltà.

In conclusione, la “Partita del Cuore” disputata a Gubbio il 29 agosto 2024, ha rappresentato un esempio concreto di come lo sport possa essere un veicolo di solidarietà e supporto per le comunità locali. L’iniziativa, oltre a garantire un momento di spettacolo sportivo, ha permesso di raccogliere fondi importanti per una causa sociale di grande rilevanza, dimostrando come la sinergia tra diverse realtà possa portare a risultati significativi per il bene comune.