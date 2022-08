Search for: Search Button

Piazza Grande: Achille Lauro Superstar Tour uno show tutto nuovo

Achille Lauro ha portato in scena uno show tutto nuovo con l’Achille Lauro Superstar Tour, dagli arrangiamenti ai costumi. l’artista si è esibito sul palco di Piazza Grande in un viaggio che non è ancora giunto alla sua fase finale, ma che dà un’indenta chiara e precisa di quello che sarà il futuro dell’artista innovatore del panorama musicale italiano.

Lauro In Achille Idol Superstar

Tra collaborazioni con importanti autori e compositori e brani più intimi scritti in un momento di piena solitudine, LAURO in ACHILLE IDOL SUPERSTAR si presenta come un ibrido: crossover tra diversi generi, stile unico ed inconfondibile. I suoi brani più celebri come ROLLS ROYCE e i brani contenuti in LAURO – Achille Idol Superstar hanno fatto da colonna sonora ad una delle piazze più suggestive d’Italia, Piazza Grande.

Il programma:

Domenica 28 agosto – Cena multietnica condi-visione della pace a concludere il festival.