“Porte aperte” allo stabilimento Colacem di Gubbio

Sabato prossimo 27 maggio sarà possibile visitare lo stabilimento Colacem di Gubbio e scoprire come nasce un materiale unico come il cemento, fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del paese. Saranno i tecnici dell’azienda ad accompagnare i visitatori che potranno così conoscere da vicino un impianto la cui storia è profondamente radicata nel territorio.

Durante la visita, sarà possibile vedere ogni fase del processo produttivo, la moderna control room, tutte le tecnologie e i controlli H24 in grado di garantire prodotti di qualità e il massimo rispetto dell’ambiente.

Uno stabilimento, quello di Gubbio, tra i più avanzati in Europa, che fa della sostenibilità il proprio punto di forza, oggetto di costanti investimenti, come quello recente di oltre 2 milioni di euro per l’installazione di un filtro ibrido che entrerà in funzione nel corso del 2023.

Le visite guidate alla cementeria si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 14.00, in gruppi di persone, ogni 10 minuti. Non è necessaria la prenotazione. L’Open Day è un’occasione importante di incontro tra popolazione, istituzioni, scuole, clienti, fornitori e Colacem: un momento di crescita per tutti.