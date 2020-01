Poste Italiane informa che da luned ì27 a giovedì 30 gennaio l’Ufficio Postale di Scritto non sarà operativo per consentire lavori di ristrutturazione. Da martedì 28, per tutti i servizi, compreso il ritiro delle raccomandate, i cittadini potranno rivolgersi alla vicina sede di Padule aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 ed il sabato fino alle12.35.

L’Ufficio Postale di Scritto riaprirà venerdì31 gennaiocon il consueto orario.