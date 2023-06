Presentata la Rassegna di Teatro Amatoriale 2023 che si svolgerà al Teatro Talia di Gualdo Tadino

Dopo il successo dello scorso anno torna nel prossimo Ottobre a Gualdo Tadino la Rassegna di Teatro Amatoriale 2023 nella splendida location del Teatro Talia. L’associazione Note di Teatro, che organizza l’iniziativa con la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, il Patrocinio del Polo Museale, dello UILT (Unione Italiana Libero Teatro) e con media partner Radio Tadino, ha presentato nella giornata di mercoledì 21 giugno presso la Sala Consiliare del Municipio la nuova stagione, arrivata alla sua quarta edizione, che si svolgerà nei mesi di Ottobre e Novembre 2023.

Ad illustrare la rassegna erano presenti il Sindaco, Massimiliano Presciutti ed il presidente di Note di Teatro, Stefano Galiotto.

“E’ appena iniziato il ricco programma di eventi estivi a Gualdo Tadino – ha sottolineato il Sindaco, Massimiliano Presciutti – ma già oggi siamo qui per presentare la quarta edizione della Rassegna Teatrale Amatoriale che prenderà il via il prossimo autunno e che si svolgerà interamente presso il teatro Comunale Talia, spazio diventato un fiore all’occhiello per le molte iniziative culturali che all’interno vi si svolgono e che coinvolgono diverse associazioni cittadine, tra le quali appunto Note di Teatro, che ringrazio per organizzare questa rassegna, che viene apprezzata anche da molte compagnie di fuori città e regione che si esibiranno a Gualdo Tadino.

Il metodo di lavoro scelto da Note di Teatro è quello giusto, visto che non è scontato riproporre per il quarto anno una rassegna teatrale, anche dopo le difficoltà legate al covid. Le cose che durano, infatti, non sono molte, ma la Rassegna Amatoriale proposta da Note di Teatro è un’iniziativa di valore e qualità che attrae anche fuori dal nostro territorio.

Invito quindi tutti a partecipare a questa rassegna di Teatro Amatoriale e sostenere le associazioni che organizzano questi spettacoli”.

Il cartellone degli spettacoli si svolgerà in queste date:

La Linea Gialla di Eleonora Cecconi (Perugia): Mama Blues. 13 ottobre Al Castello (Foligno): La Calandria (Bernardo Dovizi da Bibbiena) 20 ottobre Deinòs Teatri (Bologna): Rammendi (da Stitching di Anthony Neilson) Regia: Maria Letizia Catani e Nicola Santolini Durata: 1.15 min Interpreti: Maria Letizia Catani e Nicola Santolini 27 ottobre Paltò di Gianfranco Alunni (Perugia): Innamorati a Milano 10 novembre Le Voci di Dentro (Assisi): Sogno di una notte di mezza sbornia (Eduardo de Filippo) 17 novembre NDT: Il Bianco e il Nero (Giandomenico Pallucca) 24 novembre

“Ringrazio l’Amministrazione Comunale – ha spiegato il presidente di Note di Teatro, Stefano Galiotto – per questa possibilità dataci di organizzare nuovamente la Rassegna Teatrale Amatoriale e per essere sempre al nostro fianco.

Si tratta della quarta edizione della Rassegna, che speriamo possa diventare un appuntamento fisso per la città di Gualdo Tadino

In questa stagione avremo 6 spettacoli che si svolgeranno tra Ottobre e Novembre e che avranno protagoniste compagnie umbre, ma anche di fuori Regione, come una che arriva da Bologna.

Gli spettacoli si svolgeranno presso il Teatro Talia ed oltre alla possibilità di acquistare il biglietto per il singolo spettacolo si potranno fare degli abbonamenti. Il tutto a prezzi popolari”.

Prezzo biglietto singolo spettacolo: 10 €

Abbonamento per 3 spettacoli: 20 €

Abbonamento per 6 spettacoli: 50 €.