Sfilano a Gubbio i vincitori del Campionato Automobilistico Umbro

A completamento della stagione sportiva 2021, la Delegazione Regionale ACI Sport Umbria e l’Automobile Club Perugia hanno organizzato la Premiazione dei Campioni Umbri, che si terrà giovedì 10 marzo al Park hotel “Ai Cappuccini” di Gubbio a partire dalle 18.30.

L’evento sarà la celebrazione dello sport automobilistico a 360 gradi, premiando i vincitori del XXXII Campionato Automobilistico Umbro disputato lo scorso anno. Inoltre, la serata rappresenta l’occasione per ritrovare insieme tanti protagonisti del mondo delle quattro ruote, non soltanto a livello regionale e con l’occasione saranno assegnati i riconoscimenti dedicati anche agli ufficiali di gara e a diverse personalità e addetti ai lavori che gravitano nel mondo del motorsport.

Tra gli altri, la cerimonia ospiterà la presenza del presidente dell’AC Perugia Ruggero Campi e di Aci Angelo Sticchi Damiani, della direttrice compartimentale Centro Alessandra Rosa, del fiduciario regionale di ACI Sport Umbria Federico Giulivi, del direttore della Scuola Federale ACI Sport Raffaele Giammaria e del direttore di gara internazionale Fabrizio Fondacci.

Tra i piloti premiati, spiccano i campioni regionali nella Velocità in Circuito, ovvero il tuderte Rolando Bordacchini (auto moderne), il perugino Giorgio Fratticioli (auto storiche) e il 21enne corcianese Matteo Pioppi (under 25), quelli nella Velocità in Salita Riccardo Trippini di Baschi (auto moderne), la perugina Deborah Broccolini (Coppa Dame) e il 22enne eugubino Kristian Fiorucci (under 25) e della compagine eugubina Speed Motor vincitrice della Coppa Scuderie.

