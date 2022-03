Criticità delle strade comunali, Lega Gubbio parla di frazioni abbandonate

La Lega Gubbio attenta ai problemi delle frazioni. Da sempre in prima linea sul territorio, i consiglieri Michele Carini e Sabina Venturi continuano ad ascoltare i residenti non solo del centro storico, ma anche della periferia che sembra invece essere dimenticata dall’amministrazione Stirati.

“Le frazioni sono in stato di abbandono – spiegano i consiglieri – Riceviamo continue segnalazioni da parte dei cittadini e vogliamo dare voce ai loro problemi portandoli in consiglio comunale con due interrogazioni, che riguardano in particolare: la strada comunale Le Murce e il cimitero e la messa in sicurezza della Strada provinciale 240 in frazione Carbonesca.

Noi come Gruppo consiliare siamo sempre presenti nel territorio e nelle frazioni dimostrando particolare sensibilità ai temi locali. Riteniamo infatti necessario e doveroso dare risposta ai nostri concittadini e soprattutto a coloro che vivono nelle aree periferiche della nostra città, in quanto le non risposte alle proprie difficoltà amplificano il senso di abbandono da parte dell’amministrazione comunale”.

Da tempo i residenti della località Le Murce hanno infatti segnalato all’amministrazione comunale lo stato di criticità della strada comunale che serve le diciassette famiglie locali, con buche, cedimenti e incuria, anche a seguito di danneggiamenti ad alcune automobili. Pertanto i consiglieri della Lega interrogheranno il sindaco e gli assessori per sapere se sono previsti interventi definitivi in questa strada ed eventualmente quali e in che tempi.

Ai consiglieri del Gruppo Lega sono arrivate anche richieste di interventi e sollecitazioni dai residenti della Frazione di Carbonesca in merito i lavori di ampliamento del cimitero locale, per circa 80 nuovi loculi, e la messa in sicurezza del tratto di strada che attraversa il centro abitato della frazione.

Nell’interrogazione chiederanno di sapere cosa si è fatto dal 2020 ad oggi per la messa in sicurezza della Strada provinciale 240 per mantenere fede all’impegno preso in consiglio comunale, ma soprattutto con i residenti; per sapere quali problematiche sono state incontrate riguardo l’affidamento dei lavori per l’ampliamento del cimitero locale, considerando che i loculi sono stati già assegnati ed acquistati dai cittadini.