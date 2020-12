Si accendono le luminarie di Natale a Gualdo Tadino

A Gualdo Tadino si accendono le luminarie di Natale con grandi novità.

Il Centro Storico di Gualdo Tadino è pronto ad illuminarsi con tante luci colorate e videoproiezioni dinamiche di ultima generazione a partire dalle ore 18 di Sabato 5 dicembre, orario di accensione delle luminarie di Natale 2020.

Con qualche giorno di anticipo rispetto alla canonica e tradizionale data dell’8 dicembre, visto che quest’anno non saranno in calendario altri eventi natalizi a causa perdurare dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, con lo spettacolo delle luminarie di Natale l’Amministrazione Comunale ha voluto offrire alla città un piccolo grande segnale di speranza in questo particolare periodo natalizio che ci aspetta, che sarà per forza di cose condizionato dal Coronavirus tuttora presente.

“Le Festività Natalizie che ci attendono quest’anno – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura Barbara Bucari – purtroppo e come tutti ormai sappiano, non saranno come quelle degli anni passati a causa dell’emergenza sanitaria che ha cambiato le nostre abitudini. Ci aspettano un Natale, un Capodanno ed un’Epifania differenti e per una questione di sicurezza e salute non potremo organizzare eventi di richiamo ed aggregativi che fanno parte della nostra tradizione.

Come Amministrazione Comunale, però, nonostante le difficoltà riscontrate abbiamo pensato di potenziare rispetto agli anni passati le luminarie natalizie, per dare un segnale di speranza ai cittadini con più “luce” alla nostra città in questo momento “buio”.

Avremo quindi da sabato 5 dicembre, e per tutto il periodo natalizio, un Centro Storico più accogliente e caldo grazie all’illuminazione in programma quest’anno, che avrà molte novità rispetto al passato.

L’illuminazione sarà infatti dinamica, in particolar modo verrà proiettata per tutto il periodo natalizio sulla facciata di San Benedetto una natività con le tecniche della videoproiezione più evoluta. A tutto questo si aggiungeranno poi le luci colorate proiettate sui principali monumenti della città (Torre Civica, Abside di San Francesco e Porta di San Benedetto), che saranno visibili anche da coloro che transiteranno in questi giorni sulle strade di Gualdo Tadino. L’obiettivo è quello di dare un segnale che la nostra città è viva ed accogliente anche in questo particolare e duro periodo.

Ringrazio le strutture tecniche e gli operai del Comune che si sono adoperate per installare sia le luminarie sia l’albero di Natale presente in Piazza Martiri della Libertà, anch’esso addobbato con luci moderne.

Queste feste saranno differenti e all’insegna della responsabilità, ma saranno anche feste di grande speranza affinchè la Pandemia possa terminare il prima possibile ed il 2021 possa essere l’anno del ritorno alla normalità”.