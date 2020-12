Nasce Gubbioshop.com, l’e-commerce sotto casa!

Una piattaforma virtuale dove solo le attività del territorio possono aprire il loro negozio online, in modo semplice e veloce.

Gubbio Shop è il primo marketplace territoriale che permette a negozi e piccoli produttori eugubini di entrare nel mondo della vendita online. Un’opportunità per avere il proprio e-commerce senza grandi investimenti e conoscenze informatiche, sfruttando la massa critica che la piattaforma svilupperà in termini di comunicazione, promuovendo il territorio e allo stesso tempo facendosi promuovere dal territorio.

Tutto questo guardando in faccia chi gestisce la piattaforma: il progetto infatti è stato sviluppato dall’azienda eugubina Venerucci Comunicazione su un’idea di Alessio Bazzurri, libero professionista esperto di marketing e comunicazione.

L’idea è quello di proporre all’utente una passeggiata virtuale nei negozi di Gubbio, quelli dove si chiama il negoziante per nome e ci si fida dei suoi consigli, sapendo dunque chi c’è dietro allo schermo del pc e promuovendo una modalità di acquisto che possa anche sostenere l’economia del territorio e accorciare, almeno per gli acquisti Gubbio su Gubbio, la filiera dei trasporti.

Ma chi comprerà su Gubbio SHOP non saranno ovviamente solo eugubini residenti, ma anche chi visitando Gubbio, ad esempio, ha trovato un negozio che gli piace o che ha prodotti particolari, oppure chi vuole inviare a qualcuno non di Gubbio un regalo che parli di Gubbio, o ancora eugubini che non vivono in città.

Con pochi e semplici passaggi, investendo il costo di un caffè al giorno, direttamente da uno smartphone, sarà possibile aprire il proprio e-commerce ed iniziare a vendere su Gubbio SHOP. Il negozio virtuale potrà essere anche temporaneo, anche solo per un mese.

Gubbio Shop vuole andare incontro a tutti quegli esercenti che stanno pensando di vendere online e non hanno ancora le idee chiare, hanno capito che sta diventando una scelta irrinunciabile, ma non vogliono perdere la loro identità nel mare magnum dei grandi market place.

Da oggi è attiva la landingpage che spiega il progetto e a breve apriranno i primi negozi virtuali: www.gubbioshop.com

Social: https://www.facebook.com/ gubbioshop