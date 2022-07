Search for: Search Button

Trovato in possesso di marijuana, arrestato dai Carabinieri di Nocera Umbra

Durante la notte, in Gualdo Tadino, i Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ragazzo del posto 26enne. Nel corso di un servizio perlustrativo volto anche alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, nel transitare lungo via Cairoli del comune di Gualdo Tadino, all’altezza di un piccolo parcheggio, i militari hanno notato un soggetto a bordo di uno scooter con casco calzato e con il motore acceso. Identificatolo, hanno accertato che questi era privo della patente di guida precedentemente revocatagli e che era gravato da precedenti di polizia relativi agli stupefacenti. Pertanto, i militari hanno proceduto alla perquisizione personale, del veicolo ed infine del domicilio ove, occultate all’interno di un armadio della camera da letto, hanno rinvenuto due buste di cellophane contenenti complessivamente gr.160 di infiorescenze di cannabis e un bilancino elettronico di precisione.

Il ragazzo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e segnalato alla Prefettura di Perugia per guida senza patente. Nella mattinata odierna si è tenuta l’udienza con rito direttissimo di fronte al Giudice del Tribunale di Perugia che ha convalidato l’arresto.