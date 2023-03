Un patto di amicizia tra Gubbio e Ivano-Frankivsk

Verrà siglato sabato mattina un patto di amicizia e di cooperazione tra la città ucraina di Ivano-Frankivsk e la città di Gubbio. A firmarlo, nella Sala del Consiglio di Palazzo Pretorio alle 12, saranno il sindaco di Gubbio Filippo Stirati e il Segretario Generale del Comune di Ivano-Frankivsk, città di 250mila abitanti situata nella parte occidentale del Paese.

Il patto di amicizia che verrà siglato sabato segna l’inizio di un percorso di collaborazione e scambio in campo culturale, economico e sociale, in nome, come si legge nel patto stesso, “dei principi di democrazia, di uguaglianza, di pace, di solidarietà e di cooperazione fra i popoli, anche nel segno della vicenda umana e civile del Vescovo Ubaldo, Patrono di Gubbio, Santo di riconciliazione”.

Le due città, più nel dettaglio, si impegneranno a elaborare progetti comuni all’insegna dell’innovazione e dello sviluppo delle economie locali e della creazione di condizioni favorevoli alla cooperazione economica e commerciale e dell’import-export tra le imprese, anche organizzando incontri e iniziative per la promozione dei prodotti locali. Nel patto c’è anche un impegno reciproco per il supporto all’attivazione di flussi turistici, quando tornerà possibile viaggiare anche da e verso l’ Ucraina, nonché lo scambio di esperienze su temi come la tutela dell’ambiente e l’uso razionale delle risorse. Prevista anche una collaborazione tra le rispettive istituzioni educative attraverso visite e soggiorni di studio, scambi di giovani e insegnanti, assistenza in tirocini e formazione.

“Firmiamo un patto importante – spiega il sindaco Stirati – che segna una forte vicinanza degli eugubini alla città di Ivano-Frankivsk e all’Ucraina in generale e agevolerà in questo difficile momento l’invio di aiuti mirati e specifici, rispondenti ai bisogni della popolazione. Ma attraverso questa firma vogliamo anche guadare avanti, nell’auspicio che questa guerra terribile finisca al più presto e che per l’Ucraina possano presto tornare la pace e l’indipendenza. Il patto che sabato firmiamo con Ivano-Frankivsk, città ricca di storia e con tradizioni importanti che la avvicinano a noi, può portare frutti importanti in termini di scambi culturali, economici, formazione dei più giovani: ci auguriamo davvero che il terribile conflitto che affligge l’Ucraina possa terminare al più presto, affinché a Ivano-Frankivsk e in tutto il Paese torni la pace e questa nostra amicizia possa fiorire appieno”.