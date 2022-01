Chiama o scrivi in redazione

Valfabbrica, agli arresti domiciliari, esce di casa. Beccato dai carabinieri

Lo aveva già fatto due mesi fa ed anche allora i militari della Stazione di Valfabbrica lo avevano trovato alla guida della sua macchina mentre rientrava in paese.

Nella giornata di ieri i Carabinieri lo hanno denunciato nuovamente per evasione: durante un controllo a casa infatti non lo hanno trovato e le successive verifiche hanno permesso di accertare che l’uomo si era allontanato dal Comune senza averne l’autorizzazione.

Fonte: Ufficio Stampa

Provinciale Carabinieri Perugia

Nei suoi confronti è stata avanzata comunicazione alla Magistratura, per le valutazioni del caso, in relazione alla misura cautelare a cui si trova sottoposto per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.