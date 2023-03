Valfabbrica: al via lavori riqualificazione Voc. Busicchia, soddisfazione Lega

“Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e rifacimento del manto della strada privata di Vocabolo Busicchia a Valfabbrica”. A darne notizia è il consigliere comunale della Lega Valfabbrica Umberto Tessitore che esprime soddisfazione per il risultato ottenuto. “Mi sono fatto portavoce delle istanze dei residenti presso gli uffici preposti della Regione Umbria – spiega l’esponente leghista – Ai cittadini era stato consigliato di creare un consorzio per partecipare a un bando regionale e ottenere un contributo a fondo perduto da usare per la cura del manto stradale. Il progetto presentato è stato accolto: sono previsti 114mila euro per la messa in sicurezza e il rifacimento del tratto. La riqualificazione di Vocabolo Busicchia, strada privata ex comunale e unica via di accesso a disposizione dei residenti, era diventata ormai indispensabile a causa delle condizioni di degrado in cui versava da tempo.

Il consigliere comunale Tessitore annuncia anche il buon esito di un ulteriore intervento nel territorio di Valfabbrica “dopo un sopralluogo congiunto con Regione ed interessamento di Afor la riqualificazione di un tratto del fiume Rio Grande di cui i residenti – conclude il consigliere – lamentavano spesso trascuratezza e pericolosità è stata inserita in un progetto che utilizza fondi stato-regione”.